Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti

\u0130svi\u00e7re, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan?\u0131n, 1. K\u00fcresel M\u00fclteci Forumu'na kat\u0131lmak \u00fczere \u0130svi\u00e7re'nin Cenevre kentine ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ziyarete e\u015flik eden Emine Erdo\u011fan, Uluslararas\u0131 K\u0131z\u0131lha\u00e7-K\u0131z\u0131lay M\u00fczesi?ni ziyaret etti.PARTNERHem tasarlad\u0131 hem giydi! Trump y\u00f6netimi ABD Kongresi'nin "Ermeni Soyk\u0131r\u0131m\u0131" karar\u0131na kat\u0131lmad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131Fransa\u2019da genel grev s\u00fcr\u00fcyor: Polisten biber gaz\u0131yla m\u00fcdahale
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