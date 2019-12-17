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Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 22:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın, 1.

İsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi?ni ziyaret etti.

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