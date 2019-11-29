Emine Erdoğan, Kadıköy'de dene yap atölyesi açılış törenine katıldı

İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Dene Yap Atölyesi açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin eğitim kalitesi, yetiştirdiği nice başarılı öğrencileriyle İstanbul’un önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, kızlarının da bu okulda eğitim aldığını anımsatarak, “Eğitime ve ilme olan düşkünlüklerinin tohumları burada atılmıştır. Bu nedenle bu güzide eğitim yuvasının ailemizdeki yeri hep özeldir" dedi. “EĞİTİM İHTİYAÇLARI VE ANLAYIŞI HIZLA DEĞİŞİYOR"

Eğitim ihtiyaçları ve anlayışının hızla değiştiğini, bilgileri ezberleyen ve pasif dinleyici olarak derse katılan öğrenci modelinin artık çağın gerisinde kaldığını ifade eden Emine Erdoğan, “Bugün çocuklarımız bilgiyi sadece tekrar eden değil, hayatın içinde bizatihi uygulamaya koyabilen bireyler olarak yetişiyorlar. Dolayısıyla öğrendiklerini yorumlama, geliştirme ve değer katma kabiliyetleri artıyor. Etraflarında gördükleri sorunlara bilgileriyle çözüm üretebiliyorlar. Çünkü bilgi deneyimle birleşiyor. Bugün açtığımız dene-yap atölyesi, tam olarak bu amaca hizmet edecektir" diye konuştu.

Hedefin çağın ihtiyacı olan becerilerle donanmış, öğrenmeye karşı ilgi ve sevgisi artmış bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, teknoloji okur-yazarlığı kazanacak öğrencilerin geleceğin dünyasına doğru daha sağlam adımlarla yürüyeceklerine inandığını kaydetti.Dene-yap atölyesinde özellikle robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nano-teknoloji ve yapay zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini aktaran Emine Erdoğan, “Bu eğitimleri alan gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler. Belki aralarından ülkemizin geleceğinde önemli işler başaracak bilim insanları, araştırmacılar ve girişimciler çıkacak. Biz her bir gencimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Yeter ki yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânları olsun. Çok şükür Devletimiz eğitim alanında sunduğu hizmetlerle bu ihtiyaçları karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

“KIZ ÇOCUKLARIMIZIN BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE ERKEN YAŞLARDA TANIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Emine Erdoğan, proje kapsamında 200 öğrencinin temel kodlama eğitimi aldığını ve bu alana büyük talep gösterdiklerini açıklayarak, konuşmasına şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi teknoloji gittikçe hayatımızda daha çok yer alıyor. Fakat tüm dünyada kadınların bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda gerek öğrenci olarak gerekse çalışanlar olarak nüfusları beklenenden azdır. Bu durum dünyanın her yerinde, hatta teknolojinin kalbinin attığı merkezlerde dahi böyledir. Mesela Amerika’da Silikon Vadisinde çalışanların, yalnızca yüzde 24’ü kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde de mühendislik fakültelerimizden mezun ettiğimiz kız öğrenci oranı yüzde 24 civarlarındadır. Bildiğiniz gibi teknoloji tasarımla iç içe bir alandır. Yani kullandığımız teknoloji, yaşadığımız hayat, aslında bir tasarım ürünüdür. Bu tasarıma ortak olmazsanız, ancak size sunulanı tüketmek ve yaşamak zorunda kalırsınız. Bu noktada kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması ve bu alanda başarabileceklerine dair özgüven geliştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum."

Emine Erdoğan, bilim, teknoloji ve sanat gibi alanların, mutlaka insanlığa fayda sağlamayı amaçlayan bir odak noktasına sahip olması gerektiğini sözlerine ekleyerek, Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar’ın “Başarılı olmak, Nobel almak değildir. Başarılı olmak ailenize, memleketinize, vatanınıza, insanlığa hizmet etmek demektir" sözünü anımsattı.

“Dünyada yaşanan kaos, bazen bilim ve teknolojinin hiç de iyi niyetli olmayan amaçlarla kullanılabildiğini gösteriyorö diyen Emine Erdoğan, “Birileri bir yandan çaresiz hastalıklara şifa olsun diye laboratuvarlarda sabahlarken, birileri aynı vakti, biyolojik silah geliştirmek için de kullanabiliyor. İşte yol ayrımı buradadır. Ben bu güzide kurumumuzun, evlatlarımızı en güncel bilgilerle donattıklarını biliyorum. Bunun da ötesinde, bilgiye fazilet katarak, insanlığın ihtiyaç duyduğu ahlaki yükselişe de katkı sunduklarına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

“EDİNDİĞİNİZ BİLGİYİ DÜNYANIN SORUNLARINA ÇÖZÜM OLACAK ŞEKİLDE İNSANİ FAZİLETLERLE İŞLEMELİSİNİZ"

İmam hatip liselerinin kurucusu Celaleddin Ökten’i rahmetle yâd eden Emine Erdoğan, “Onun vizyonu ‘Asrın ihtiyaçlarına müdrik, şark’ı ve garb’ı iyi bilen bir nesil’ yetiştirmekti. Yalnızca doğuyu ya da yalnızca batıyı değil, iki dünyayı da anlayan, ilme bir bütün olarak bakan öğrenciler yetiştirmek istemişti. Kuran’ın mesajını tam olarak idrak edebilmek ve doğru anlatabilmek için tüm ilimlere yönelmenin gerekli olduğunu anlatmıştı. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gençlere, “aklınızı bilimle, ilimle yoğurup, edindiğiniz bilgiyi dünyanın sorunlarına çözüm olacak şekilde insani faziletlerle işlemelisinizö tavsiyesinde bulunan Emine Erdoğan, “Çünkü imam hatipli olmak bunu gerektirir. Vicdan sahibi insanlar olmak, kendinden başkasını düşünebilmeyi, elindeki tüm imkânları insanlığa hizmetkâr kılmayı gerektirir. Sizlerin her birinizin bu iştiyakla dopdolu olduğu, ışıldayan gözlerinizden anlaşılıyor" dedi.

Emine Erdoğan, ülkelerin kaderinin yetiştirdiği insan kaynağıyla doğrudan alakalı olduğunu vurgu yaparak, bugün zamanını bilimle, ilimle, sanatla dolduran bir gençlik yetiştirilirse Türkiye’nin gelecekte de lider bir ülke olmasının teminat altına alınabileceğini kaydetti.

“TÜRKİYE, DÜNYANIN VİCDANIDIR"

Emine Erdoğan, “Türkiye’ye sadece bizim değil, tüm dünyanın ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz dünyanın vicdanıdır" şeklinde konuştu.

Organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını sunan Emine Erdoğan, atölyeye annesi Hayriye Gülbaran’ın isminin verilmesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

“Sabrı, tevekkülü, insanlığa hizmet etme iştiyakını kendisinden öğrendiğim annemin ruhaniyeti, bu güzide öğrencilerin gayretlerinden, eminim ki hissedar olacaktır" diyen Emine Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Sözlerimi, annemin eğitime bakışını yansıtan bir anekdot ile bitirmek istiyorum. Annem, küçük ağabeyim Ali Bey’i, Kadıköy Ticaret Lisesi’ne kayda götürüyor. Fakat okul müdürü, kontenjanın dolduğunu, okulda hiç sıra kalmadığını söyleyerek, ısrarlara rağmen kaydı yapamıyor. Annem ise ağabeyimi yanına alarak, en yakın çarşıya gidiyor ve portatif bir masa ve sandalye alıp okula dönüyor. ‘Bu çocuklar her şartta okumalı! Yer yoksa işte yer!’ diyerek ağabeyimi okula kaydettirmeyi başarıyor. Kız-erkek ayırt etmeden çocuklarının eğitimi için büyük bir gayretle mücadele eden bir hanımdı O. Bugünleri görse, eminim ki tarifsiz bir mutluluk duyardı."

Programda Emine Erdoğan'ın annesi Hayriye Gülbaran'ın hayat hikâyesine yer verilen video izletildi.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan'a Okul Müdürü Prof. Dr. Ayşen Gürcan tarafından tablo takdim edildi.

Emine Erdoğan, daha sonra atölyenin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

Lisenin yurt dışındaki İspanyolca eğitim veren okullarla dil değişimi kapsamındaki İspanyolca sınıfını da ziyaret eden Emine Erdoğan'a Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Okul Müdürü Gürcan da eşlik etti. Programa İstanbul Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Programda, Okul Müdürü Gürcan'ın yanı sıra okulun teknoloji ile donanmış Türkçe, İngilizce, Arapça ve İspanyolca sınıflarında eğitim gören öğrenciler de konuşma yaptı. (FOTOĞRAF)

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