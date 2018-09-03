Emine Erdoğan Kırçın Yaylası'nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da Kırçın Yaylası'nı ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Kırçın Yaylası ziyaretinde, Kırgız göçebe kültürünün tanıtıldığı otağı gezdi. Burada, Kırgız göçebe kadınlarla sohbet eden Erdoğan, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un eşi Aygül Jeenbekov ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.

