HABER

Emine Erdoğan Kırçın Yaylası'nı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da Kırçın Yaylası'nı gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'da Kırçın Yaylası'nı ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Kırçın Yaylası ziyaretinde, Kırgız göçebe kültürünün tanıtıldığı otağı gezdi. Burada, Kırgız göçebe kadınlarla sohbet eden Erdoğan, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un eşi Aygül Jeenbekov ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.

PARTNEROryantal Didem’in şaşırtan değişim!Oryantal Didem’in şaşırtan değişim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecekCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç basın toplantısı: Dudaklarımı okuyunCHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç basın toplantısı: Dudaklarımı okuyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emine erdoğan Kırçın yaylası Kırgızistan

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç basın toplantısı: Dudaklarımı okuyun

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç basın toplantısı: Dudaklarımı okuyun

CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacak mı? Açıklama geldi

CHP yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacak mı? Açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yaşar Kemal' gafı! O sözler bakın kimin çıktı...

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yaşar Kemal' gafı! O sözler bakın kimin çıktı...

AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!

AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.