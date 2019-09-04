Emine Erdoğan: Kısa zamanda Türkiye'de yerli üretimden başka bir şey görmeyeceğiz

Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ata Tohumu Projesi, tarımı, milli bağımsızlığımızın anahtarı olarak gördüğümüzün de ifadesidir. Ülkemizin potansiyelinde dünyanın en önde gelen tohum üreticisi olmak var. Umudum odur ki, kısa bir zamanda Türkiye'de inşallah yerli üretimden başka bir şey görmeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü, 'Ata Tohumu Projesi'nin lansmanı Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu ile davetliler katıldı.

'TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLERİMİZ ARASINDADIR'

'Ata Tohum Projesi'nin yalnızca bir proje olmadığını anlatan Bakan Pakdemirli, bu çalışmanın, bir projeden çok daha fazlasını ihtiva ettiğini söyledi. Dünyadaki iki büyük gücün enerji ve gıda olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Bizler çok iyi biliyoruz ki; tohumculuk sektörü, ülkemizin en stratejik sektörlerinden biridir. Ülkemizin tohumluk ihtiyacının, mümkün olan azami oranlarda, yurt içi üretim programları ile karşılanması amacıyla güçlü, istikrarlı, üretken ve rekabetçi bir tohumculuk sektörünün geliştirilmesi hedeflerimiz arasındadır" dedi.

'YERLİ TOHUMDAN KARŞILANMA ORANI YÜZDE 80 OLDU'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'deki sertifikalı tohum üretiminin 2002 yılında 145 bin ton iken, 2018 yılında yüzde 630 artış ile 1 milyon 59 bin tona ulaştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Aynı dönemde ithalatımız 178 milyon dolara, ihracatımız ise yüzde 775’lik artışla, 152 milyon dolara ulaşmış olup, 2018 yılında 85 ülkeye tohumluk ihracatı yapılmıştır. Bu dönemde alan bazında tarımsal üretimin yerli tohumdan karşılanma oranı yüzde 80 olmuştur. Bu yüzde 30 küsurlardan yüzde 80'e geldi. Tarlada yeterli oranımızı yüzde yüze çıkardığımız gün çok daha mutlu olacağız. 93 milyon dolar sebze tohumu ithalatına karşılık, 583 milyon dolar yaş sebze ihracatı yapıyoruz. Başka bir deyişle, alınan tohumları katma değerli ürünler haline çeviriyoruz. Ülkemiz tohum pazar büyüklüğü 8 kat artmıştır. 2002 yılında, 120 milyon dolar olan sektörün pazar büyüklüğü, 2018 yılında, yüzde 965 artarak, 1,3 milyar dolara ulaşmıştır. Hükümetlerimiz döneminde, tarımın stratejik unsurlarından biri olarak gördüğümüz tohum konusuna gereken önem verildi. Bu doğrultuda, son on yılda, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimize ve üretici kuruluşlara 2 milyar TL’nin üzerinde destekleme ödemesi yaptık. İşte biz bu büyük rekabet çağında, gücün gıda ayağıyla dünyada bir numara olmak zorundayız"

'BERTARAF EDECEĞİNE İNANIYORUM'

Emine Erdoğan ise, 'Ata Tohumu Projesi'nin 2017 yılında başladığını, bu kapsamda yerel tohum buluşmaları gerçekleştirdiklerini söyleyerek, projeye destek veren çiftçilere teşekkür etti. Çiftçilere, "Biz bugün sizlerle birlikte toprağımıza milli bağımsızlığı ve geleceği ekiyoruz" diye seslenen Erdoğan, şunları söyledi: "Günümüzde yaklaşık 800 milyon insan yetersiz besleniyor. Buna karşılık 2 milyar insan ise, fazla kilolu ya da obeziteyle mücadele ediyor. Bildiğiniz gibi obezitenin bir sebebi de sürekli olarak besin değeri açısından düşük yiyeceklere maruz kalmaktır. Yani kimyasallarla doldurulan, genetiği ile oynanan yiyecekler bir yandan hasta nesiller yetiştiriyor. Bildiğiniz gibi yüksek tansiyondan kansere kadar birçok hastalığın çıkış noktası beslenme alışkanlıklarımızdır. Dolayısıyla ata tohumlarımızla yapacağımız yerli üretimin, sofralarımızdaki tehlikeyi de bertaraf edeceğine inanıyorum."

‘ÜLKE POTANSİYELİNDE DÜNYANIN EN ÖNDE GELEN TOHUM ÜRETİCİSİ OLMAK VAR'

Dünya nüfusunun 2050'de 9,7 milyara ulaşmasının beklendiğini aktaran Erdoğan, gelecekte kendi tarımını yapamayan ülkelerin dünyanın açlık noktaları olmaya mahkum kalacağını ifade etti. Erdoğan, "Savaşlar, iklim krizi, kıtlık ve doğal afetler gibi dünyanın yaşadığı buhranlar karşısında varlıklarını en iyi koruyabilen ülkeler, tarımda bağımsızlığa kavuşmuş ülkeler olacak. Yani tohum demek bir anlamda yaşam sigortası demektir. O yüzden tarımı çok daha geniş anlamıyla düşünmek ve ele almak zorundayız. Ata Tohumu Projesi, tarımı, milli bağımsızlığımızın anahtarı olarak gördüğümüzün de ifadesidir. Ülkemizin potansiyelinde dünyanın en önde gelen tohum üreticisi olmak var. Umudum odur ki, kısa bir zamanda Türkiye'de inşallah yerli üretimden başka bir şey görmeyeceğiz. Bunun için en az ata tohumlarının muhafazası kadar önemli olan bir diğer şey de, bu alanda insan kaynağının devamlılığıdır" diye konuştu.

Bu arada, ata tohumlarından elde edilen ürünler büyük bir zincir markette satışa sunulacak. Ata tohumu ürünleri arasında Kandıra sivri biberi, Samsun köy salatalığı, Çorum on dilim kavunu ve Ayaş domatesi bulunuyor.