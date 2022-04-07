HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emine Erdoğan KYK yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

Emine Erdoğan KYK yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

07.04.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. İftar saati yurt yemekhanesine geçen Erdoğan, tabildot kuyruğuna girdi. Uzun yemek kuyruğu sırasında Erdoğan, öğrencilerle fotoğraflar çekindi. Erdoğan, ziyaret sonrası Twitter hesabından iftara ilişkin açıklama yaptı.

Emine Erdoğan KYK yurdunda öğrencilerle iftar yaptı

Emine Erdoğan, Yenimahalle ilçesinde bulunan Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'na iftar saati ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu eşlik etti. Bahçede öğrenciler tarafından karşılanan Erdoğan, bir süre sohbet etti.

546ac44ad0b983862d488b90fc5ea891

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

İftar saati yurt yemekhanesine geçen Erdoğan, tabildot kuyruğuna girdi. Uzun yemek kuyruğu sırasında Erdoğan, öğrencilerle fotoğraflar çekindi. Yemek sırasında da Emine Erdoğan, öğrencilerin eğitimleri, dersleri, yurt şartları ve gelecek hayalleri hakkında sohbet etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Erdoğan'a ziyaret anısına tablo takdim etti.

96d37454bdf68aae3e8ae21a289edfc8

Emine Erdoğan da öğrencilere Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülebilir bez çantalar içerisinde termos ve ajanda hediye etti.

049dc6e011c7d70ae3a729bfa31e73ad

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Ziyaret sonrası, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün orucumuzu Ankara Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerimizle birlikte açtık. Muhabbetlerine doyamadığım her bir kızımız, hayallerine giden yolda emek ve başarı ile emin adımlarla yürüyor. Gözlerindeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor." (DHA)

519211268028802b6c75c104fe347b00


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı bomba paniği! Bekçiler üzerine atladı...Canlı bomba paniği! Bekçiler üzerine atladı...
Nisa Mihriban bebek en son onun elinden mama yemiştiNisa Mihriban bebek en son onun elinden mama yemişti
Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'
Anahtar Kelimeler:
iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Saygısız akıma tepkiler yükseliyor! "TikTok kapatılsın" çağrıları

Saygısız akıma tepkiler yükseliyor! "TikTok kapatılsın" çağrıları

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

İlginizi Çekebilir

Erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi...”

Erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Bu belirtilere dikkat

Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Bu belirtilere dikkat

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.