HABER

Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 19:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bir ilkokuldaki Tasarım Beceri Atölyesi'nde öğrencilerle kurabiye yaptı - Pişirilen kurabiyelerin tadına bakan Emine Erdoğan, beğenisini 1,5 yaşındaki torununun yaptığı el işaretiyle gösterdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etimesgut'taki bir ilkokulda pilot uygulaması yapılan Tasarım Beceri Atölyeleri'ni (TBA) gezdi. Öğrencilerle etkinliklere katılan Emine Erdoğan, kurabiye yaptı.

Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı sonrasında, "sanat", "bilim", "spor", "kültür" ve "yaşam" başlıklarında oluşturulan atölyeleri ziyaret etti, öğrencilerle etkinliklere katıldı.

İlk olarak, sanat atölyesinde kumaş boyayan çocukları izleyen Emine Erdoğan, çocuklara kumaş boyama konusunda sorular yöneltti. Emine Erdoğan, yastık örtüsü boyaması yapan bir öğrenciye yardım etti. Boyanan yastık örtüsünü beğendiğini belirten Emine Erdoğan, boyamayı yapan öğrencisiyi tebrik etti.

Emine Erdoğan, "Çok güzel, evdeki nevresim takımlarını, masa örtülerini de size getirelim." dedi.

Halı dokuyan öğrencileri izleyen ve dokunan bir halıya düğüm atan Emine Erdoğan, sanat atölyesinde "Linol baskı" yapan Afrikalı bir öğrenciyle bir süre sohbet etti. Emine Erdoğan, ahşap ve metal atölyelerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, yaşam becerileri konulu atölye de öğrencilerle merdaneyle hamur açarak, glutensiz kurabiye yaptı. Pişirilen kurabiyelerin tadına bakan Emine Erdoğan, beğenisini 1,5 yaşındaki torununun yaptığı el işaretiyle gösterdi.

- Atölye'de doğa dostu bez çanta dikimi

Yaşam becerileri atölyesinde çamaşır asan erkek öğrenciyi takdir eden Emine Erdoğan, ütü yapmayı öğrenen erkek öğrenciye, "Eşine, annesine yardım etmek için erkekler de bazen ütü yaparlar. Tebrik ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan, yatağını toplamayı öğrenen bir başka erkek öğrenciye de "Arkadaşlarına ne önerirsin?" sorusunu yöneltti. Minik öğrenci de Emine Erdoğan'a, herkesin kendi sorumluluklarını bilmesi, yatağını toplaması gerektiği yanıtını verdi. Emine Erdoğan, öğrencinin yatağı toplamasını izlerken "Harikasın, annen çok mutlu olmuştur." diye konuştu.

Atölyede dikiş makinesinin başındaki bir öğrenci ise ne diktiğini soran Emine Erdoğan'a, "Doğa dostu çanta dikiyorum." cevabını verdi. Bunun üzerine Emine Erdoğan, öğrenciyi alkışladı.

Drama, müzik ve spor konulu atölyelerde de tüm öğrencilerle tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) konulu atölyede teleskopla hücreleri inceledi.

Emine Erdoğan'a atölye ziyaretlerinde Bakan Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da eşlik etti.

300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz' 300 yıllık İsa heykelinin kalçasından gizli not çıktı! 'Bu inanılmaz'
Hatay Valisi Doğan gümrük kapılarını incelediHatay Valisi Doğan gümrük kapılarını inceledi
Oktay: İstikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruzOktay: İstikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emine erdoğan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Tasarım Beceri atölyeleri

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Erzurum'a kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Saat verdiler

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.