Emine Erdoğan: Otizm görülme olasılığı 68'de 1'e ulaştı (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldığı 'Beslenmenin Otizm Üzerine Etkisi Projesi' tanıtım toplantısının ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın (SOBE) açılışını gerçekleştiridi. Burada yetkililerden bilgi alan ve eğitim gören çocuklarla sohbet eden Emine Erdoğan, daha sonra İlk Adım Ebe Gebe Okulu tanıtım programına katıldı.

Emine Erdoğan buradaki konuşmasında Türkiye'de sezaryen oranının fazla olmasına dikkat çekti. Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü’nün, kabul edilebilir gördüğü sezaryen ameliyat oranı yüzde 15 ile sınırlıdır. Maalesef ki bugün ülkemizde sezaryen ameliyatı yüzde 53 seviyelerindedir. Bu oran, bize her iki bebekten birinin müdahale ile doğduğunu söylüyor. Halbuki sezaryen, ancak hayat kurtarmak için müracaat edilmesi gereken bir yöntemdir. Bilim ve teknolojinin, insan hayatına müspet katkıları tartışılmaz. Fakat bunun yanında, modern çağın, algılarımız üzerinde yaptığı tahribatlar var. Ne yazık ki sezaryen, doğal doğuma tercih edilen bir kolaylık olarak görülüyor. Oysa bizim neslimiz, sezaryen ameliyat olmayı üzülecek, nadir bir durum olarak kabul ederdi. Bugün, ağrıdan, sancıdan kurtuluşun bir yolu olarak benimseniyor. Kimse sezaryen ameliyatının verdiği zararlardan bahsetmiyor. Batı’daki, doğal doğuma dönüş eğilimini konuşan yok. Şu an en acil ihtiyacımız, doğal doğumla ilgili yaygın olan korku algısının değiştirilmesidir. Bu noktada, bugün açılışını yaptığımız İlk Adım Ebe Gebe Okulu’nun büyük bir hizmete vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Kadınların doğal doğumdan kendilerini mahrum bırakmaması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Adeta bir mucize olan gebelik yolculuğunun, gerçek varış noktası doğal doğumdur. Kadınların bu muhteşem deneyimden tıbbi bir zorunluluk olmadıkça, kendilerini mahrum bırakmamalarını diliyorum. Doğumla beraber yaşadığımız içsel yolculuğun, yaratılışı tanıma noktasında daha derin bir bakış açısı kazandırdığını biliyoruz. Buna karşın, bu alanı pençesine alan sektör, doğumu korku dolu bir deneyim olarak sunuyor. Bu nedenle de, saati ve yeri önceden planlanmış doğumlar gerçekleştiriliyor. Hatta bu bazen öyle ileri noktalara gidiyor ki, doğacak çocuğun burcunun belirlenmesi için gün seçmek gibi akla hayale sığmayan tercihler yapılabiliyor. Doğum gibi ilahi bir deneyim, ticarileştiriliyor. Hayat kurtarmak için uygulanması gereken bu ameliyat suistimal ediliyor. Dilimize de maalesef ‘sezaryen doğum’ olarak yerleşmiş bu uygulamanın adının, aslında ‘ameliyat’ olduğunu her fırsatta vurgulamalıyız. Sezaryen ameliyatları yalnızca doğal doğumu zedelemekle kalmıyor. Bu şekilde doğan bebeklerde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Uzun vadede obezite ve astım gibi riskler artıyor. Annenin süt miktarında ciddi oranda azalma, bazı hallerde hiç süt gelmemesi gözlemleniyor. Anne sütü gibi bebeği hayata bağlayan bir gıdadan mahrum yavrular yapay gıdalarla hayata tutunmaya çalışıyor. Sezaryen ameliyatından sonraki gebelikler riskli hale geldiği gibi, hamile kalma oranında da düşüşler kaydediliyor. Yeni neslin yarısının, sezaryen ile doğmuş olması, durup üzerinde uzun uzun düşünmemizi gerektiren başlı başına bir sorundur."

Aslımızı yeniden hatırlamaya ihtiyacımız olduğunu ifade eden Erdoğan, "Doğadan kopuk ve doğayla ahengi bozulmuş yaşam tarzlarının hızla artması, insanın aslında kendisine açtığı bir savaştır. Kendinden uzaklaşmasıdır. Öğrendiğimiz tüm yanlışları unutarak, aslımızı yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var. Bu noktada tecrübe paylaşımının çok önemli olduğuna inanıyorum. Doğumunu doğal yollardan gerçekleştirmiş annelerin, deneyimlerini yeni anne adaylarına anlatmaları, sürece duyulması gereken güveni tazeleyecektir. Bu yönde etkinliklerin düzenlenmesinin de faydalı olacağına inanıyorum. Doğal doğum sayesinde hastaneden hemen ayrılabilen anneler, bebekleriyle daha hızlı iletişim kurabildiklerini, doğum kilolarından çok daha hızlı kurtulabildiklerini anlatmalılar. Doğum kanalında bebeğin, faydalı bakterileri alarak çok daha güçlü bir bağışıklığa sahip olduğu gerçeği, çocukları için her şeyin en iyisini isteyen anneleri doğal doğuma teşvik edecektir" diye konuştu.

