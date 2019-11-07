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Emine Erdoğan: “Otizmli evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir” dedi.
Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulunda 42 özel eğitim öğrencisinin diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp okula istenmediği iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamada bulundu. Erdoğan, “Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum. Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir. Farklılıklarımız zenginliğimizdir” ifadelerini kullandı.

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