"Emine Erdoğan özel eğitime hamilik yapıyor"

Öğrencilerin ilgi ile kullanabileceği şekilde sağlam, ergonomik ve sınıf içi kullanıma uygun ebatlarda hazırlanan materyaller, hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere hizmet veren özel eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarında kullanılmaya başlandı.

Fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayacak malzemelerden yapılan materyal setleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerini zenginleştirecek.

Emine Erdoğan'ın himayeleriyle başlatılan Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi kapsamında tasarımları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan 143 bin materyal okullara dağıtılıyor.

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel eğitime hamilik yaptığını söyledi.

"Bu, hepimizi harekete geçiren temel bir motivasyon unsuru oluyor. Biz böylece hanımefendinin açtığı yolda özel eğitim ile ilgili Türkiye'de özel eğitimi geliştirici hem materyal anlamında hem içerik anlamında gerçekten büyük çalışmalar yapıyoruz çünkü özel eğitim bir merhamet gerektiriyor öncelikle. Hanımefendi de bu konuda hakikaten sembol bir isim, gönlüyle bu işi yapıyor. Bunun için de kendisine müteşekkiriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel eğitime hamilik yaptığını belirten Bilgili, şunları kaydetti:

Bilgili, 2023 vizyonunun temel felsefesinin her alanda dünya ile yarışmak olduğuna dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un himayelerinde özel eğitim alanında da vizyona uygun adımlar atıldığını ifade etti.

"Özel eğitimin", tüm engel gruplarına ait ve özel yetenekli öğrencilerin eğitimini kapsadığını belirten Bilgili, "Türkiye'de 400 bin öğrencimiz özel eğitim alıyor. 51 bini özel eğitim okullarımızda, diğerleri kaynaştırma öğrencisi olarak akranlarıyla beraber okullarda eğitim alıyorlar." dedi.

- "Kalıcı öğrenme sağlanıyor"

Özel eğitim öğretmeni Öznur Su da materyallerin gelmesiyle daha verimli çalışmaya başladıklarını belirterek, "Akademik küp, kelime çarkı, kim bilir oyunu, bunların hepsi öğrencilerimize dersimize çok faydalı oldular." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Seray Çil, özel eğitimde materyalin öneminin çok büyük olduğunu ifade etti.

Görsel, işitsel ve duyuşsal özellikli eğitimin özel öğrenciler için önemli olduğunu dile getiren Çil, "Materyal oluğunda daha kalıcı bir öğrenme sağlanıyor. Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyoruz bizlere bu imkanları sağladığı için. Özel eğitimi otizmli, down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli çocuklara veriyoruz." şeklinde konuştu.

