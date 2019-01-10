HABER

Emine Erdoğan, "Sporla kal güvende kal" programına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sporla kal güvende kal" programına katıldı.

Emine Erdoğan, "Sporla kal güvende kal" programına katıldı

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sporla kal güvende kal" programına katıldı.

(FOTOĞRAF)

Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, Emine Erdoğan,

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklarMuharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar
Emine Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajıEmine Erdoğan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.