ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n e\u015fi Emine Erdo\u011fan, "Sporla kal g\u00fcvende kal" program\u0131na kat\u0131ld\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\n Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriMuharrem \u0130nce: Ka\u015f\u0131kla verdiklerini, se\u00e7imden sonra kep\u00e7eyle alacaklarEmine Erdo\u011fan'dan '10 Ocak \u00c7al\u0131\u015fan Gazeteciler G\u00fcn\u00fc' mesaj\u0131
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