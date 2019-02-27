Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Tasarım-beceri atölyeleri, çocuklarımıza, öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkan sağlayacak. Çocukların mesleki deneyimle erken yaşta tanışması mümkün olacak. Böylelikle öğrendikleri bilginin ete kemiğe büründüğünü görecekler. Bilgiyi sonradan unutulacak beyhude bir ezbere çevirmeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Bilge Kağan İlkokulunda düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Tanıtım Programı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Emine Erdoğan, bir ülkenin geleceğinin, o ülkenin çocuklarının alacağı eğitime bağlı olduğunu vurgulayarak, "İyi eğitimli bir gençliğe sahip toplumlar, geleceğini tüm yönleriyle garanti altına almış olurlar. Çünkü eğitim, gücü tükenmeyen bir ışık kaynağı gibi her yeri aydınlatır. Ülkemizin geleceğinin harcı, çocuklarımızın bilgi ve becerilerinden karılacak. Bu harcı zenginleştirmek de bizim, hepimizin görevi. Her gün yeni bir dünyaya, yeni ihtiyaçlarla uyanıyoruz. Zaman, eskiye göre çok daha hızlı akıyor. O nedenle, bu yarışı, yeniliklere çabuk ayak uyduranlar kazanacak. Tasarım-beceri atölyelerini bu anlamda öncü bir çalışma olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgiyle hayat pratiğini birleştirmeyi hedefleyen bu atölyelerin çocukları hayata hazırlamayı amaç edindiğini belirten Emine Erdoğan, “Bugüne kadar eğitim, gençlerin ilk iş başvurusu yapacağı ana kadar geçirilen, bir ön dönem olarak algılandı. Çocuklarımıza ‘sen şimdi sadece derslerini çalış, diğer şeyleri sonra yaparsın’ dedik. Sanatla, sporla uğraşmak isteyen çocuklarımızın bu ilgilerini, derslerindeki başarıyı azaltacak etkenler saydık. Çocuklarımız, dört duvar arasında, kendilerine verilen bilgileri ezberleyerek depolamaya çalıştılar. Okuldan sonra da, odalarına kapanıp test çözerek hayattan kopuk şekilde, nefes almadan sınav maratonuna hazırlandılar. Bilgi dediğimiz şeyin, hayattaki karşılığını çoğu zaman onlara gösteremedik. Onlara ham madde verdik ama o ham maddeden neler üretebileceklerini öğretemedik. Halbuki matematiğin müzik için, sporun yönetim ve liderlik için, edebiyatın iletişim için, tasarımın yaşam için ne kadar gerekli olduğunu onlara daha iyi anlatmalıydık” şeklinde konuştu.

“Tasarım-beceri atölyeleri, çocuklarımıza, öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkan sağlayacak”

Bilginin eyleme dönüşmediği durumlarda öğrenme heyecanının da çoğunlukla olmadığını kaydeden Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Okul, öğrenciler nezdinde önemsizleşebiliyor. İşte tasarım-beceri atölyeleri, çocuklarımıza, öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkan sağlayacak. Çocukların mesleki deneyimle erken yaşta tanışması mümkün olacak. Böylelikle öğrendikleri bilginin ete kemiğe büründüğünü görecekler. Bilgiyi sonradan unutulacak beyhude bir ezbere çevirmeyecekler. Evlatlarımızın, üniversite mezuniyeti ve askerlikten sonra hayata atılacağını söyleriz hep. Oysa öğrenme dediğimiz süreç, anne karnında başlar. İnsan, yaratılışı itibariyle hayata atılmayı bu kadar geciktiremez. Beklerse melekelerini törpülemiş olur. Ayrıca hayatı bu şekilde askıya almak, çocuklarda ve gençlerde ruh olgunlaşmasının önüne geçer. Sorumluluk almakta zorlanırlar. O zaman sadece testlerde skor elde etmeye çalışan, zihni birçok bilgiyle dolu fakat hayata karşı çekingen kişilikler ortaya çıkar. Tasarım-beceri atölyelerinin bu demode eğitim anlayışlarını değiştireceğine inanıyorum. İnşallah ileride ülkemizin her yerinde, bütün okullarımızda yaygınlaşacak bu atölyeler sayesinde, çocuklarımız bilgiyi bilgeliğe dönüştürecekler. Eğitimi, okulu daha çok sevecekler.”

“Bu atölyelerde takım ruhuyla iş yaparak sebat etmeyi, pes etmemeyi öğrenecekler”

“ İnsanın yaptığı işi sevmesi son derece önemli” diyen Emine Erdoğan, “Büyük icatlar, büyük eserler, büyük sevgilerden doğar. Çocuklara okulu, okulda geçen zamanı, öğretmen ve akranlarıyla kurduğu ilişkiyi sevdirebilirsek, gerçek öğrenme ortaya çıkar. Tasarım-beceri atölyelerinde sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam bir araya geliyor. Görsel sanatlardan müziğe, yazılım ve tasarımdan tabiat ve hayvan bakımına, drama ve eleştirel düşünceden spora kadar birçok alan var. Öğrenciler burada takım çalışmalarına dâhil olarak bilgiyi anında eyleme dökme fırsatı bulacaklar. Böylece sosyal ve kültürel farkındalıkları artacak. Kendini bilen, tanıyan gençler, karar mekanizmalarına da kendilerini hazırlamış olacaklar” değerlendirmesinde bulundu. “Bu atölyelerde takım ruhuyla iş yaparak sebat etmeyi, pes etmemeyi öğrenecekler”

Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu atölyelerde takım ruhuyla iş yaparak sebat etmeyi, pes etmemeyi öğrenecekler. El ve zihin becerilerinin gelişmesi, onları teknolojinin kölesi olmaktan da kurtaracak. Ne yazık ki bugün, teknoloji bir nimet olmaktan çıkıp, insanın potansiyelini öldüren bir aygıta dönüşmüş durumda. Çocuklarımız ekran karşısında, içlerindeki büyük cevheri uykuya mahkum ediyorlar çoğu kez. Oysa bizim dinamik, güçlü, cesur ve öz güvenli bir gençliğe ihtiyacımız var. Atölyeler, öğrencilerin farklı alanlarda yeni ustalarla karşılaşmasına da imkan verecek. Bir anlamda geleneğimizde önemli bir yeri olan usta-çırak ilişkisi ihya edilmiş olacak. Bu ilişki öyle bir ilişki ki, sadece bilgi aktarımına dayanmıyor. Sabır, merhamet, ehliyet gibi ahlaki özelliklerin de hocadan öğrenciye geçişine fırsat verecek inşallah. Şifahi bilgi aktarımı için ortam doğacak. İnsan insana iletişimin kanalı haline gelecek. Elbette bu süreçte öğretmenlerimize de büyük sorumluluklar düşüyor. Bu yeni eğitim anlayışına uyumlu bir rehberlik, sistemin başarı şansını artıracaktır. Yetiştirdiğiniz her bir öğrenci, bu topraklara kazandırdığınız bir eser olacaktır.”