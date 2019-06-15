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Emine Erdoğan, TİKA destekli rehabilitasyon merkezini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan,Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tüm maliyeti karşılanarak yapımı tamamlanan Şifobahs Engelli Rehabilitasyon Merkezini açtı.Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geldiği Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de temaslarını sürdürüyor.

Emine Erdoğan,Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tüm maliyeti karşılanarak yapımı tamamlanan Şifobahs Engelli Rehabilitasyon Merkezini açtı.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geldiği Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tüm maliyeti karşılanarak yapımı tamamlanan Şifobahs Engelli Rehabilitasyon Merkezini açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5’inci Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

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