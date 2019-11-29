Emine Erdoğan TRT World Citizen İnsani Yardım Ödül Töreni'ne katıldı

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL,(DHA)-BU yıl ikincisi düzenlenen TRT World Citizen Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen İnsani Yardım Ödül Töreni'nde, Yusuf İslam'a Yaşam Boyu Onur Ödülü Emine Erdoğan tarafından takdim edildi.

TRT tarafından 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, alanında fark yaratan isimlere ödül verdi. Törene iş, kültür sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı.

Törende İngiliz söz yazarı ve sanatçı Yusuf İslam'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Emine Erdoğan tarafından verildi. Ayrıca "Savaşın Kadınları" teması ile göç etmek ve olumsuz şartlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan kadınların konu alındığı kısa film yarışmasında dereceye giren filmlere ödül verildi.

“SURİYE'DEN BARUT KOKUSU YÜKSELİYOR"

Emine Erdoğan konuşmasında, “Dünyanın dışından baktığımızda gördüğümüz o huzur dolu manzaraya, içindeki bu gerçeklik hiç yakışmıyor. İnsanlık deneyimini trajedilerle dolduran nefsani hırslar, maalesef her alanda kendini gösteriyor. Dünyayı kaosa sürüklüyor. Mesela 2011'den beri Suriye'den barut kokusu yükseliyor. Öte yandan Myanmar, Yemen, Afganistan, Filistin, Afrika derken, gözyaşı listesi uzayıp gidiyor. Bazılarımız tüm bu olup bitenleri görmezden geliyor, bazılarımız ise dünyayı değiştirmenin bizatihi vazifesi olduğuna inanıyor. Bugün burada, kahramanların öyle sadece masallarda, hikayelerde olmadığını, gerçek insanlar arasından çıkabildiğini ispatlayan isimleri misafir ediyoruz. Kocaman yürekleriyle aramızdalar. İnsanlığa, sevgiye ve barışa yaptığınız tüm katkılar için, sizlere insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Gözyaşlarını sildiğiniz çocuklar, ellerinden tuttuğunuz iki büklüm yaşlılar için sizlere minnettarız" dedi.