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Emine Erdoğan TRT World Citizen İnsani Yardım Ödül Töreni'ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:36 | Son Güncelleme

BU yıl ikincisi düzenlenen TRT World Citizen Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ /İSTANBUL,(DHA)-BU yıl ikincisi düzenlenen TRT World Citizen Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen İnsani Yardım Ödül Töreni'nde, Yusuf İslam'a Yaşam Boyu Onur Ödülü Emine Erdoğan tarafından takdim edildi.

TRT tarafından 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, alanında fark yaratan isimlere ödül verdi. Törene iş, kültür sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı.

Törende İngiliz söz yazarı ve sanatçı Yusuf İslam'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Emine Erdoğan tarafından verildi. Ayrıca "Savaşın Kadınları" teması ile göç etmek ve olumsuz şartlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan kadınların konu alındığı kısa film yarışmasında dereceye giren filmlere ödül verildi.

“SURİYE'DEN BARUT KOKUSU YÜKSELİYOR"

Emine Erdoğan konuşmasında, “Dünyanın dışından baktığımızda gördüğümüz o huzur dolu manzaraya, içindeki bu gerçeklik hiç yakışmıyor. İnsanlık deneyimini trajedilerle dolduran nefsani hırslar, maalesef her alanda kendini gösteriyor. Dünyayı kaosa sürüklüyor. Mesela 2011'den beri Suriye'den barut kokusu yükseliyor. Öte yandan Myanmar, Yemen, Afganistan, Filistin, Afrika derken, gözyaşı listesi uzayıp gidiyor. Bazılarımız tüm bu olup bitenleri görmezden geliyor, bazılarımız ise dünyayı değiştirmenin bizatihi vazifesi olduğuna inanıyor. Bugün burada, kahramanların öyle sadece masallarda, hikayelerde olmadığını, gerçek insanlar arasından çıkabildiğini ispatlayan isimleri misafir ediyoruz. Kocaman yürekleriyle aramızdalar. İnsanlığa, sevgiye ve barışa yaptığınız tüm katkılar için, sizlere insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Gözyaşlarını sildiğiniz çocuklar, ellerinden tuttuğunuz iki büklüm yaşlılar için sizlere minnettarız" dedi.

“TÜRK KIZILAY'I SADECE 2018 YILINDA 7 MİLYON MAĞDUR İNSANA ULAŞTI"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak, insani yardım meselesini yardım kolilerinin çok ötesinde bir anlayışla ele alıyoruz. İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir. Çünkü biliyoruz ki, ne zaman insani bir kriz yaşansa, bu durum birkaç gün ana haber bültenlerinde yer alıyor ve sonra unutuluyor. İnsanlar yıkılmış hayatlarla baş başa kalıyorlar. Bu noktada Kızılay, AFAD ve TİKA gibi kurumlarımız, dünyanın birçok ülkesine yardımla beraber umut da taşıyorlar. Türk Kızılay'ı sadece 2018 yılında 53 ülkede, doğa ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen 7 milyon mağdur insana ulaştı. AFAD, kendini başkasının yerine koyarak geliştirdiği yüksek empatiyle, afet döngüsünün her aşamasında yer aldı. Kırılgan bölgelerdeki en önemli ihtiyaçlardan biri de, sağlıktır. Sağlıkla ilgili hizmetler, geçici sağlık kontrollerinin ötesinde devamlılık isteyen zorlu bir alandır."

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