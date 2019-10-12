EMİNE ERDOĞAN: TÜRK EVLERİNİN BİRÇOĞU ASLINDA SANAT ATÖLYESİDİR

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Harun UYANIK / İSTANBUL, DHA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve birçok sayıda davetli katıldı. Emine Erdoğan ile Ziya Selçuk toplantıda birer konuşma yaptı.

"TÜRK İĞNESİNİN MUCİZESİ DİYEREK ÖZETLEYEBİLİRİZ"

Emine Erdoğan konuşmasında, "Şu kubbelerin altında birikmiş olan hafızayı canlı tutmak hepimiz için bir görevdir, işte bu nedenle buradayız. Sözlerimin başında hepimizin ortak üzüntüsü şehitlerimize rahmet diliyorum. Bölgemize barış ve huzur getirecek bu harekatın hayırla neticelenmesini temenni ediyorum. İlki 1945 te Beyoğlu'nda kurulan Olgunlaşma Enstitülerinin yakaladığı başarıyı belki de en güzel Türk iğnesinin mucizesi diyerek özetleyebiliriz. Buradan çıkan eserler dünyanın ileri gelen isimlerinin takdirini toplamıştır. Kıyafetlerde kullanılan tek bir motif bile Türkiye'nin ruhundaki kültürel incelikleri fevkalade bir şekilde tanıtmıştır. Salondaki kıyafetlere, şahane nakışlara, kasnaklara gerilmiş işlere baktığımızda zamanda bir yolculuğa çıkmamak içten bile değil. Türk evlerinin birçoğu aslında sanat atölyesidir. Sadece tabelası asılmamıştır" dedi.