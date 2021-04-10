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Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti

10.04.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) 9'uncu toplantısı nedeniyle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi'nde Ukraynaca sesli rehberin hizmete alınması dolayısıyla kulenin Seyir Terası'nda düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, Galata Kulesi'nin İstanbul'un büyülü duraklarından biri olduğunu, yüzyıllar önce Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuş denemeleri yaptığı kulenin tarihten kıymetli bir yadigar, hikaye ve efsaneleriyle bir sembol olduğunu ifade etti. Zelenska'nın Türkiye'yi her ziyaret ettiğinde tarihi mekanları görmek için zaman ayırdığını belirten Erdoğan, kendisine eşlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl da Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, "Hanımefendinin kültür, tarih ve sanat alanlarına özel bir ilgisi olduğunu biliyorum. Yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyorum. Aynı denize komşu iki ülke olarak, kültür sahasında birlikte yapacak çok işimiz olduğuna inanıyorum." dedi.

"UKRAYNA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ DOSTLUK BAĞLARI DAİM OLSUN"

Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu anlamda, Türk ve Ukrayna halkları arasında bin yıllara dayanan derin bağlar bulunmaktadır. Dilimizdeki ortak kelimelerden el sanatlarına kadar köklü bir kültür alışverişimizin olduğu aşikar. Bu ortaklıkların, gün yüzüne çıkarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başka toplumların geleneklerini, hayatı yorumlama biçimlerini öğrenirsek yabancı değil, kardeş oluruz. İnsanların, birtakım önyargıların içine hapsolduğu günümüzde kültürel iletişim bir fırsattır. Bugün de bu anlamlı hedefe bir tohum daha ekiyoruz. Yıllar içinde meyvelerini toplamayı diliyorum. Ukrayna ve Türkiye arasındaki dostluk bağları daim olsun."

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"TÜRKİYE'DE UKRAYNACA SESLİ REHBERLER HIZLI BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA GEÇİYOR"

Olena Zelenska da Galata Kulesi'nde Ukraynaca sesli rehberin açılış törenine katılmanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'de Ukraynaca sesli rehberlerin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesine katkıda bulunan insanların arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, "Bugün sadece Galata Kulesi'nde değil, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de Ukraynaca sesli rehberlerin açılışını planladık. Bu girişimimiz, dünyada açılan 13 Ukraynaca sesli rehberin arasında Türkiye'de açılan 4 ve 5. sesli rehberlerdir." dedi.

Zelenska, Ukraynaca sesli rehberlerle ile ilgili girişimlerini destekleyen ve uygulamaya geçmesi konusunda katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti. Türkiye'de bu konudaki düzenli çalışmaların ve uygulamadaki hızın, sesli rehberler üzerinde çalışmaya devam etmek kendilerine ilham verdiğini ifade eden Zelenska, en yakın zamanda Türkiye'nin diğer ünlü turistik yerlerinin de Ukraynaca konuşacağına emin olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Ukraynaca sesli rehberi çalıştırarak ilk denemesini yaptı. Programda, Erdoğan ve Zelenska ile diğer katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan ve Zelenska, programın ardından Galata Kulesi Müdürü Mustafa Murat'ın rehberliğinde kule turu yaptı. İstanbul Maketi'nin bulunduğu alanı gezen iki first lady, İstanbul ve Galata Sergisi ile Galata ve Surları Sergisi'ni de ziyaret etti. Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız ile Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman da katıldı. (DHA)

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