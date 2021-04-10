Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi'nde Ukraynaca sesli rehberin hizmete alınması dolayısıyla kulenin Seyir Terası'nda düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, Galata Kulesi'nin İstanbul'un büyülü duraklarından biri olduğunu, yüzyıllar önce Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuş denemeleri yaptığı kulenin tarihten kıymetli bir yadigar, hikaye ve efsaneleriyle bir sembol olduğunu ifade etti. Zelenska'nın Türkiye'yi her ziyaret ettiğinde tarihi mekanları görmek için zaman ayırdığını belirten Erdoğan, kendisine eşlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl da Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, "Hanımefendinin kültür, tarih ve sanat alanlarına özel bir ilgisi olduğunu biliyorum. Yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyorum. Aynı denize komşu iki ülke olarak, kültür sahasında birlikte yapacak çok işimiz olduğuna inanıyorum." dedi.

"UKRAYNA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ DOSTLUK BAĞLARI DAİM OLSUN"

Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu anlamda, Türk ve Ukrayna halkları arasında bin yıllara dayanan derin bağlar bulunmaktadır. Dilimizdeki ortak kelimelerden el sanatlarına kadar köklü bir kültür alışverişimizin olduğu aşikar. Bu ortaklıkların, gün yüzüne çıkarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başka toplumların geleneklerini, hayatı yorumlama biçimlerini öğrenirsek yabancı değil, kardeş oluruz. İnsanların, birtakım önyargıların içine hapsolduğu günümüzde kültürel iletişim bir fırsattır. Bugün de bu anlamlı hedefe bir tohum daha ekiyoruz. Yıllar içinde meyvelerini toplamayı diliyorum. Ukrayna ve Türkiye arasındaki dostluk bağları daim olsun."