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Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 19:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldi.Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldi.Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldik ve el sanatları sergisini gezdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldi.
Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, “Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldik ve el sanatları sergisini gezdik. Hoş sohbetinden ve nazik davetinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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