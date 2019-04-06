HABER

Emine Erdoğan, Ürdün'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısına katılmak için geldiği Ürdün'de Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ve Genel Müdürü Klaus Schwab ile ikili görüşmelerde bulundu

DEAD SEA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısında Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ve Genel Müdürü Klaus Schwab ile görüştü.

Emine Erdoğan, Ölüdeniz'de Kral Hüseyin Bin Talal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesel toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende ve Genel Müdürü Klaus Schwab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, çevre konusunda bireysel farkındalıkların yanı sıra uluslarası arenada yapılacak çalışmalar ele alındı.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Brende, çevrenin korunması konusunda yeni projeleri hakkında bilgi vererek Türkiye ile ortak çalışma isteklerini dile getirdi.

Bu kapsamda, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye ziyaretinin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılacak iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, çevre kirliliğinin önlenmesi için okyanus temizliğinin önemi ve bu konuda alınabilecek önlemler konusu üzerinde de duruldu.

Bu görüşmenin ardından Emine Erdoğan, Kraliçe Raniael-Abdullah’ın onuruna verdiği özel yemeğe katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye'de ye dönmeden Ürdün Kalesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan’ın Ürdün ziyaretine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Çukurca'da mehterli sünnet şöleniÇukurca'da mehterli sünnet şöleni
Merdiven boşluğuna düşen minik Yücel, toprağa verildiMerdiven boşluğuna düşen minik Yücel, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.