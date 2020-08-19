Emine Erdoğan ve Bakan Kurum kaplumbağaları denize uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizm temasının ‘Patara Yılı’ olarak belirlediği Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nin sahilinde, çip takılan caretta caretta türü 3 yetişkin deniz kaplumbağası ve bir erişkin yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı programla denize bırakıldı.

Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında ilk olarak, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Patara kumsalında Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum ile beraberindekilere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Caretta carettalar ve Patara sahilinden görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisini inceleyen Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan ve su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen görüntülerden oluşan caretta caretta tanıtım filmini de izledi.