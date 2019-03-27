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Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği programda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Farklı coğrafyalarda yaşayan soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz için biz güçlü olmalıyız.

Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği programda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Farklı coğrafyalarda yaşayan soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz için biz güçlü olmalıyız. İstikrarlı bir ülke olmalıyız. Çünkü bildiğiniz gibi zulümler karşısında tüm dünyada sesi en gür çıkan ülke Türkiye’dir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘Rumeli-Balkan Kadınları Buluşuyor’ isimli programa katıldı.
Programa, Emine Erdoğan’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın ve İffet Polat, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın eşi Müberra Çalışkan, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ve eşi Hatice Arısoy, dernek başkanları ve yüzlerce Rumeli-Balkan göçmeni kadın katıldı.
Programda konuşan Emine Erdoğan "Ortak tarih, ortak geçmiş, bizi çevremizdeki geniş coğrafyayla sımsıkı bağlar. Bu nedenle Kafkasya, Balkanlar, Rumeli gönül coğrafyamızdır. Bugün Türkiye’de farklı dinler ve etnik kökenler huzur içerisinde yaşayabiliyorsa, bunun sırrını geçmişin bu tecrübesinde aramalıyız. Türkiye bu anlamda bir birliktelik yurdu iken, maalesef dünyada faşist yaklaşımlar hızla artıyor. En son Yeni Zelanda’da bunun çok kötü bir örneğini gördük. Ne yazık ki, çirkin bir ırkçılığın yükseldiği dönemlere şahitlik ediyoruz. Nefret kültürü, birçok toplumun huzuruna kastediyor. İnsanlığın gelecek umudunu esir alıyor. İşte tam da bu nedenle, farklı coğrafyalarda yaşayan soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz için biz güçlü olmalıyız. İstikrarlı bir ülke olmalıyız. Çünkü bildiğiniz gibi zulümler karşısında tüm dünyada sesi en gür çıkan ülke Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin bölgedeki herkes için bir umut olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye bugün artık herkes için umut demektir. Ülkemiz, mazlumların, ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kalanların tutunacak tek dalı konumundadır. Türkiye, dünyada insani muameleye hasret kalmış herkesin kalbinde bir ana vatandır. Türkiye’nin bekasının sadece ülke sınırlarıyla ilgili bir mesele olmadığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Türkiye’nin bekası, ülke sınırlarını aşan, dünyanın tüm coğrafyalarındaki mazlumları ilgilendiren bir meseledir. Bugün yurt dışında yaşayan birçok soydaşımızın, bulunduğu toplumdaki statüsü, Türkiye’nin duruşuyla, istikrarıyla doğru orantılıdır. Demokrasi ve vicdanın bazen maalesef ki tek taraflı işlediği batı ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızın tehditlerden uzak olması, hepimizin sorumluğudur” diye konuştu.
Emine Erdoğan konuşmasının ardından Rumeli-Balkan göçmeni kadınları Ankara’ya, milletin evine davet etti.

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan Zeytinburnu’nda Rumeli-Balkan kadınlarıyla buluştu
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