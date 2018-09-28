NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a ABD merkezli Küresel Ümit Koalisyonu tarafından "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü” verildi.
Küresel Umut Koalisyonu'nun New York'ta düzenlenen yıllık gala yemeğine birçok devlet başkanı, üst düzey siyasi lider ve uluslararası örgüt temsilcileri katıldı.
Yemekte Emine Erdoğan adına "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü”nü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet aldı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel Umut Koalisyonu'nun New York'ta gıyabımda verdiği İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü'nden büyük onur duydum. Almanya'da bulunmam nedeniyle törene katılamadım. Bu anlamlı ödüle layık gören herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. Türkiye mazlumların sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kürsel Umut Koalisyonu Başkanı İrina Bokova tarafından Emine Erdoğan'a hitaben kaleme alınan mektupta, "Türkiye’nin Suriyeli ve diğer mültecilere insani ve merhametli muamelesini onurlandırmak üzere size takdim edilecek ödülü kabul etmeniz bizi onurlandıracaktır.” denildi.
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