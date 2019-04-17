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Emine Erdoğan'a "Fark Yaratan" ödülü verilmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 21:57 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye insani yardımlara ilham verici çalışmalarından ötürü Dünya İnsaniyet Forumu'nca ödül verilirken ve Hanımefendi nezdinde Türkiye'nin kadirşinaslığı uluslararası takdir görürken, sosyal medya trollerinin saygısızca saldırılarda bulunduğunu gördük" - "Bilim dünyasına katkılarıyla tanınması gereken, sosyal bilimler alanında profesör unvanı taşıyan, milletvekilliği görevinde de bulunmuş kimselerin ucuz sosyal medya trollüğü yapması, siyaset, akademi ve bilim dünyası adına utanç vericidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya İnsaniyet Forumu'nca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı "Fark Yaratan" ödülü verilmesi uluslararası takdir görürken, sosyal medya trollerinin saygısızca saldırılarda bulunduğunu belirtti.

Twitter adresinden konuyla ilgili açıklamada bulunan Ömer Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye insani yardımlara ilham verici çalışmalarından ötürü Dünya İnsaniyet Forumu'nca ödül verilirken ve Hanımefendi nezdinde Türkiye'nin kadirşinaslığı uluslararası takdir görürken, sosyal medya trollerinin saygısızca saldırılarda bulunduğunu gördük. Bilim dünyasına katkılarıyla tanınması gereken, sosyal bilimler alanında profesör unvanı taşıyan, milletvekilliği görevinde de bulunmuş kimselerin ucuz sosyal medya trollüğü yapması, siyaset, akademi ve bilim dünyası adına utanç vericidir. Türkiye, bu seviyesiz zihniyeti hak etmiyor."

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emine erdoğan

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