HABER

Emine Erdoğan'a Japonya'da "sıfır atık" sunumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle bir görüşme yaparak, dünyanın ilk "sıfır atık kasabası" olmaya aday Kamikatsu kasabasındaki atık yönetimine ilişkin sunumu izledi - Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto: - "Türkiye'de 6 çeşit ayrıştırma olduğunu ve bunu daha da artırma yoluna girdiğinizi duyduğum için gerçekten çok sevindim"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın ilk "sıfır atık kasabası" olmaya aday Kamikatsu'nun Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle bir görüşme yaparak, Kamikatsu'daki atık yönetimine ilişkin sunumu izledi.

Görüşmede Türkiye'de 6 çeşit atık ayrıştırma yapıldığı ve bunu yaygınlaştırılması için ulusal düzeyde projenin yürütüldüğü belirtildi. Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot olarak "sıfır atık ilçesi" kurulması yönünde çalışmaların da sürdürüldüğü kaydedildi.

Fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Hanamoto'yu çalışmaları yerinde görmesi için Türkiye'ye davet etti.

Atıklardan yapılan kumaşları da inceleyen Emine Erdoğan'a görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve çevre uzmanları da eşlik etti.

Kamikatsu Belediye Başkanı Hanamoto, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamikatsu'nun sıfır atık projesinde 3 madde var. Üçüncü maddemiz, diğer ülkeleri de kendimize dahil edip bu projeyi ilerletmeyi amaçlıyor. Bu açıdan bugünkü görüşme gerçekten güzel şeylere vesile oldu." dedi.

Kamikatsu'da uygulanan sıfır atık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Hanamoto, çöpleri yakmanın hem maliyetli hem de doğaya büyük zararlar verdiği için ayrıştırma modeline geçtiklerini ve artık kasaba halkının 34 ayrı kategoride çöpleri evlerinde ayrıştırarak atık merkezine getirdiklerini söyledi. 2020 yılına kadar atık gömme ve çöp yakma işlemini sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirten Hanamoto, hedeflerinin şu ana kadar yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hanamoto, projeyi internetten dünyanın diğer ucundaki insanlara ulaştırdıkları için duyduğu mutluluğu da dile getirerek, Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi çalışmalarına ilişkin, "Türkiye'de 6 çeşit ayrıştırma olduğunu ve bunu daha da artırma yoluna girdiğinizi duyduğum için gerçekten çok sevindim." değerlendirmesini yaptı.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Hortum paniği! Aynı anda oluştularHortum paniği! Aynı anda oluştular
Antalya turizminde haziranda üçüncü rekorAntalya turizminde haziranda üçüncü rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto sıfır atık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da hortum paniği!

Hortum paniği! Aynı anda oluştular

İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu!

İstanbul'da yakalandı! 430 kilo altın ele geçirildi

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kan donduran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.