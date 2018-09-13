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Emine Erdoğan'a tevdi edilen "İnsani Hizmet Takdir Ödülü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı, Londra'daki Küresel Donörler Forumu kapsamında aldığı "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" vesilesiyle tebrik etti - Emine Erdoğan: - "(Malezya Başbakan Yardımcısı Azizah) Sevgili kız kardeşim, nazik dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Dilerim daha barışçıl ve müreffeh bir dünya için birlikte çalışmaya devam ederiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Donörler Forumu kapsamında tevdi edilen "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" için kendisini tebrik eden Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail'e teşekkür etti.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Emine Erdoğan'ı İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Küresel Donörler Forumu çerçevesinde aldığı İnsani Hizmet Takdir Ödülü için sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajla tebrik etti.

Emine Erdoğan da "İnsani Hizmet Takdir Ödülü'nü alan Türkiye'nin 'First Lady'si Emine Erdoğan'a tebrikler" mesajını paylaşan Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail'e teşekkürlerini iletti.

Mesajını Twitter hesabında paylaşan Erdoğan, "Sevgili kız kardeşim, nazik dileklerin için çok teşekkür ederim. Dilerim daha barışçıl ve müreffeh bir dünya için birlikte çalışmaya devam ederiz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'ı ayrıca, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw da ERC adına yaptığı yazılı açıklama ile tebrik etti.

Açıklamada, "Bu ödülü hak ediyorsunuz. Halkımız, dünyanın en mazlum toplumu olan Arakanlılara verdiğiniz samimi, her şeyden öte olağanüstü dayanışmayı asla unutamaz. Allah'tan size dünyadaki diğer mazlum insanların da annesi olmanız için daha fazla güç vermesini diliyoruz. Başarınız, mutluluğunuz ve sağlığınız daim olsun." ifadeleri yer aldı.

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