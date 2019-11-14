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Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 01:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğunu daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin başkenti Washington'a giden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington'da, ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. (DHA)

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emine erdoğan ABD Twitter instagram

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