Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anadolu Açık Hava Müzesi Yaşayan Köy"ü gezdi.

Emine Erdoğan, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Sema ve Harun Demir çiftinin çabalarıyla kurulan, köy yaşantısının anlatıldığı ve "yaşayan köy müzesi" niteliğindeki Anadolu Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Gezi öncesinde müzenin kurucularından Sema Demir, Emine Erdoğan ve beraberindekilere sunum yaparak müze hakkında bilgi verdi.

Açık hava müzesinde köy yaşantısının anlatıldığı, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait yöresel evleri gezen Emine Erdoğan, daha sonra müzede yapılan Beypazarı yöresine özgü yemekleri tattı.

Emine Erdoğan, müzede sergilenen Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencilerinin tasarladığı yöresel kıyafetleri de inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müzedeki çamaşırhane, pekmezlik, çarşı gibi alanları da gezen Emine Erdoğan, geleneksel el sanatlarının yapıldığı atölyeleri de ziyaret etti.

Emine Erdoğan'a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile bakan eşleri ve milletvekilleri de eşlik etti.

