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Emine Erdoğan’dan atölye açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu’nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan programı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu’nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu’nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan programı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu’nda yürüttüğü atölye çalışmalarının açılışını yaptı. Program ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, “Saraybosna’da faaliyet gösteren Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kurumu’nda TİKA tarafından yaptırılan atölyelerin açılışını yaptık. TİKA özel eğitimde tecrübe paylaşımı programı çerçevesinde Bosna Hersek’te 8 özel eğitim okulunda 16 atölyenin yapım ve donanımını sağladı” ifadelerini kullandı.

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