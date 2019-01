Emine Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini gerçekleştirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini gerçekleştirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım. Kameramanından muhabirine, fotoğrafçısından editörüne bütün basın emekçileri bizlere ulaşamadığımız dünyaların pencerelerini açıyor. Her birine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.