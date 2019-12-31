Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi, destek ziyaretleri ile sürüyor. Emine Erdoğan, beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile HDP il binası önüne geçerek burada evlatları için oturma eylemini sürdüren ailelerle tek tek görüştü. Annelerin elini tutan Erdoğan'ın ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı. - "İnşallah ayağınız uğurlu gelir, evlatlarımıza kavuşuruz" Anneler, Erdoğan'a "İnşallah ayağınız uğurlu gelir, evlatlarımıza kavuşuruz." dedi. Emine Erdoğan da ailelere "Anne yüreğinin gücünün terörü de silahı da zulmü de yeneceğine tüm kalbimle inanıyorum. Sizin burada yaptığınız devrimdir. Asıl devrimi siz yapıyorsunuz. Anneler bu sorunu bitirecek." diye konuştu.

Daha sonra Erdoğan'a kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, evlatlarına duydukları özlemi anlattı. Erdoğan, tek tek sarıldığı anneleri teselli etti, onlara desteklerini iletti. Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelen anne Süheyla Demir ile görüşen Erdoğan, 1,5 yaşındaki kızı Asmin'i kucağına alarak sevdi. 6 yıl önce 18 yaşında kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek bugün oturma eylemine katılan anne Esmer Koç, Erdoğan'a ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Erdoğan da "Sizlerle gurur duyuyorum. Mücadelenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Kimsenin yapamadığını yaptınız." diyerek aileleri cesaretlerinden dolayı tebrik etti. - "Onların çocukları kolejde, bizimkiler niye dağda?" 5 yıl önce çocuğu dağa kaçırılan Mevlüde Üçdağ, "Örgütün kirli yüzünü görün. 12 yaşında kız çocuğumuzu niye dağa kaçırıyorlar? Çocukların ellerine kalem tutması gerekirken niçin silah veriyorlar? Evlatlarımızı istiyoruz. Niçin onların çocukları özel okullarda, kolejde? Niçin hiçbir milletvekilinin çocuğu orada değil. Niçin bizimkiler dağda? Biz bunu kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya'dan gelen ve 16 yaşındaki kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı, kızının 6 yıl önce yılbaşı gecesi kaçırıldığını anlattı. "Ağlamayacağım." diyen Ballı, dayanamayarak gözyaşı döktü. Kızı da seslendiği ablasına, onu çok özlediğini, dönmesini istediğini belirtti. Oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, kızı Zeynep'in çizdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini Emine Erdoğan'a hediye etti. Biçer, haklı bir mücadele, evlat mücadelesi verdiklerini anlatarak evlatlarını almadan gitmeyeceklerini aktardı. İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır'a gelerek, eyleme katılan Mehmet Laçin ise "HDP milletvekilleri geliyor, burada bizimle konuşmuyorlar. Burada Halkın Demokrasi Partisi diye tabela açmışlar. Ben halkım! Kız çocuğumu zorla elimden aldılar. Yeter artık! Bu acı nedir? Artık dayanma gücümüz kalmadı." dedi. - Evlatlarına kavuşan anneler mutluluklarını Erdoğan ile paylaştı Uğruna oturma eylemi yaptıkları evlatlarına, aldıkları müjdeli haberle kavuşan Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya ve Hatice Ceylan da mutluluklarını Emine Erdoğan ile paylaştı.

"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Cumhurbaşkanımız babamdır. Çocuğumuzu getirip, evimize teslim etmişler, çok şükür." diyen Hüsniye Kaya, 5 yıl önce 14 yaşında kaçırılan kızına kavuştuğunu belirtti. Hatice Ceylan ise oğluna kavuştuğunu ifade ederek "Canımızı bize tekrar verdikleri için teşekkür ediyoruz, polisimize, askerimize. Rabb'im onları başımızdan eksik etmesin. Darısı hepsinin başına." diye konuştu. Emine Erdoğan da tüm ailelerin en kısa zamanda evlatlarına kavuşmasını diledi. Aileler desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve İl Emniyet Müdürü ile polislere ve askerlere teşekkür etti.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri