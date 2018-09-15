Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü farkındalığıyla çevre hareketine katılan herkesi kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından #DünyaÇöpToplamaGünü etiketiyle paylaşımda bulundu.

15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü farkındalığıyla çevre hareketine katılan herkesi kutladığını belirten Erdoğan, "Millet olarak hep birlikte, hepimizin evi olan doğaya sahip çıkalım. Çöpümüzü yere, sokağa, toprağa atmayalım." ifadesini kullandı.

