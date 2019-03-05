Emine Erdoğan'dan engelli gençlere 'Hawking' örneği

İSTANBUL,(DHA)- Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 'Engelsiz Üniversite'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şeyler öğrettiyse o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır" dedi.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin iş birliğiyle hazırlanan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 'Engelsiz Üniversite' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Hepimizin tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şeyler öğrettiyse o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır. Bilim alanında açtığı çığır yanında bedensel engelinin insanın yapabileceklerine sınır koyamadığını da ispat etmiştir" diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin imzaladığı proje çerçevesinde engellilerin eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik “Engelsiz Üniversite” projesi hayata geçirildi. 'Engelsiz Üniversite' projesinde akademisyenler tarafından 40 branşta 1500 engelliye eğitim verilecek.Açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, engellilere yönelik hizmetleri ve projeleri anlattı.