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Emine Erdoğan'dan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Kıymetli Şule ablacığım, bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak" - "(Şule Yüksel Şenler) İnançlarımızdan vazgeçmeden toplumsal hayatta var olmanın, inandığını özgüven ve vakarla temsil edebilmenin güçlü bir örneğiydi" - "Nezaketi, görgüsü, ilme merakı, sadra şifa olan kalemi, güçlü hitabeti ve cesareti ile yolumuza ışık tuttu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için yayımladığı mesajda, "Kıymetli Şule Ablacığım, bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şenler'in son yolculuğuna uğurlanması dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Şenler ile hayatına yön bulma çabası içinde olduğu gençlik yıllarında yollarının kesiştiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehirli bir Müslüman kadının, inancını yaşantıya nasıl dönüştüreceği arayışlarına bulduğumuz en güzel cevaptı o. İnançlarımızdan vazgeçmeden toplumsal hayatta var olmanın, inandığını özgüven ve vakarla temsil edebilmenin güçlü bir örneğiydi. Nezaketi, görgüsü, ilme merakı, sadra şifa olan kalemi, güçlü hitabeti ve cesareti ile yolumuza ışık tuttu. İdealist Hanımlar Derneği ve niceleri, ektiği tohumları birlikte yeşerttiğimiz yuvalar oldu bize."

Şenler'in zamanın gidişatına yön vermekte gösterdiği mücadele azmi ve gayretinin, bugünkü gençlere de örnek olması temennisinde bulunan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona çok büyük bir şükran borçluyuz.
Kıymetli Şule Ablacığım, bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak. Mekanın cennet olsun."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Gazeteci- Yazar Şule Yüksel Şenler

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