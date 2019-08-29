Emine Erdoğan'dan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için yayımladığı mesajda, "Kıymetli Şule Ablacığım, bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şenler'in son yolculuğuna uğurlanması dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Şenler ile hayatına yön bulma çabası içinde olduğu gençlik yıllarında yollarının kesiştiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehirli bir Müslüman kadının, inancını yaşantıya nasıl dönüştüreceği arayışlarına bulduğumuz en güzel cevaptı o. İnançlarımızdan vazgeçmeden toplumsal hayatta var olmanın, inandığını özgüven ve vakarla temsil edebilmenin güçlü bir örneğiydi. Nezaketi, görgüsü, ilme merakı, sadra şifa olan kalemi, güçlü hitabeti ve cesareti ile yolumuza ışık tuttu. İdealist Hanımlar Derneği ve niceleri, ektiği tohumları birlikte yeşerttiğimiz yuvalar oldu bize."