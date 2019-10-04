HABER

Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diledi.

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "#4EkimHayvanlarıKorumaGünü" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir." vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele, insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum."

Emine Erdoğan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kediyi sevdikleri fotoğrafa da yer verdi.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Ana sınıfı öğrencileri, 'Çocuk ve Cami Buluşması'na katıldıAna sınıfı öğrencileri, 'Çocuk ve Cami Buluşması'na katıldı
Otomobil hırsızlarına operasyon kamerada Otomobil hırsızlarına operasyon kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emine erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nefes kesen kovalamaca! Bursa'da yakalandılar

Nefes kesen kovalamaca! Böyle yakalandılar

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem ve savaş sığınaklarına talep arttı

İstanbul'daki deprem sonrası talep patlaması yaşanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.