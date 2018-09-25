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Emine Erdoğan’dan İnsani Yardım Vurgusu

25.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmalarına katılmak için New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan da BM ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin organize ettiği etkinliklere katılıyor

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmalarına katılmak için New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan da BM ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin organize ettiği etkinliklere katılıyor.

Emine Erdoğan, SETA ve MUSIAD USA tarafından ortaklaşa düzenlenen‘İnsani Yardım’ konulu toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

SETA Washington Direktörü Kılıç Buğra Kanat’ın yönettiği panele, tanınmış kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, People Demand Change adlı kuruluşun kurucu başkanı Bassam Barabandi katıldı.

St Regis Hotel’de gerçekleştirilen etkinliğe aralarında Somali, Rohingya ve Suriyeli aktivistlerin bulunduğu özel bir davetli topluluğu da iştirak etti. Toplantıda ayrıca “Malcolm X” olarak tanınan ünlü insan hakları savunucusu Malik Al-Shabazz’ın kızı Ilyasah Shabazz da kısa bir konuşma yaptı.

Emine Erdoğan, SETA ve MUSIAD USA tarafından düzenlenen insani yardım konulu toplantıda yaptığı konuşmada, “İnsanlığın sorunlarını hesap kitapla değil, verdikçe çoğalan merhamet, sevgi ve vicdan duygusuyla çözebiliriz. İşte bu nedenle Türkiye’nin insani yardım vizyonu, kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye’yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir” dedi.

Emine Erdoğan, insani dramların yaşandığı bu çağda konuşmaktan, sebepleri kritik etmekten çok daha öte şeylerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İnsani yardımın, başkaları için empati yeteneğini geliştirdiğini ifade eden Emine Erdoğan, uluslararası toplumun eklem yerlerini de sağlamlaştırdığını vurguladı.

Emine Erdoğan, 2010’da Pakistan’da, 2011’de Somali’de, 2012’de Myanmar’da, 2017’de Bangladeş’te şahit oldukları tablonun, masum çocukların çaresizlikleri değil, dünyanın merhametsizlikten can çekişmesi hali olduğunu belirtti.

‘İnsani yardım bağımlılık yaratmamalı’

Dünyayı bekleyen gerçek tehlikenin vicdan yoksunluğu olduğuna işaret eden Emine Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnsani yardım politikaları, yardım alanın bağımlılığını artıracak şekilde olmamalıdır. Bizim insani yardımdan anladığımız, yardım kolileri ve sırada bekleyen muhtaçlar değildir. Acil durumlarda afetzedelere yapılan katkının ötesinde krizlerin önlenmesi, kalkınma destekleriyle bağımlılıkların azaltılmasıdır. Bu anlamda insani yardım anlayışının, kalkınma merkezli çalışmalar içermesi son derece önemlidir.”

Emine Erdoğan konuşmasının sonunda, “Bütün bu olumsuzlukların yaşandığı dünyada, nerede bir çığlık olsa, sıcak yatağından kalkıp oraya koşan merhamet ve vicdan abidesi insanlar da gördük. Hayatını insani yardıma adamış nice güzel insan var dünyada. Her beş saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor ve her sabah güneş yeniden doğabiliyorsa, bu onların aydınlığıdır” dedi.

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