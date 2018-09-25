Emine Erdoğan’dan İnsani Yardım Vurgusu

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmalarına katılmak için New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan da BM ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin organize ettiği etkinliklere katılıyor.

Emine Erdoğan, SETA ve MUSIAD USA tarafından ortaklaşa düzenlenen‘İnsani Yardım’ konulu toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

SETA Washington Direktörü Kılıç Buğra Kanat’ın yönettiği panele, tanınmış kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, People Demand Change adlı kuruluşun kurucu başkanı Bassam Barabandi katıldı.

St Regis Hotel’de gerçekleştirilen etkinliğe aralarında Somali, Rohingya ve Suriyeli aktivistlerin bulunduğu özel bir davetli topluluğu da iştirak etti. Toplantıda ayrıca “Malcolm X” olarak tanınan ünlü insan hakları savunucusu Malik Al-Shabazz’ın kızı Ilyasah Shabazz da kısa bir konuşma yaptı.

Emine Erdoğan, SETA ve MUSIAD USA tarafından düzenlenen insani yardım konulu toplantıda yaptığı konuşmada, “İnsanlığın sorunlarını hesap kitapla değil, verdikçe çoğalan merhamet, sevgi ve vicdan duygusuyla çözebiliriz. İşte bu nedenle Türkiye’nin insani yardım vizyonu, kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye’yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir” dedi.