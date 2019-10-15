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Emine Erdoğan’dan kanserle etkin mücadele mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Kanser Liderleri Zirvesi’nde, “Asrın vebası olan kanserle etkin mücadelede, iç içe geçmiş birkaç süreci birden, başarıyla yönetmek gerekiyor” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 80 ülkeden 350 civarında onkoloji uzmanının katıldığı Dünya Kanser Liderleri Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Kanser Liderleri Zirvesi’nde, “Asrın vebası olan kanserle etkin mücadelede, iç içe geçmiş birkaç süreci birden, başarıyla yönetmek gerekiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 80 ülkeden 350 civarında onkoloji uzmanının katıldığı Dünya Kanser Liderleri Zirvesi’nde konuştu. Kardeş ülke Kazakistan’da onkoloji uzmanlarıyla bir araya gelmekten, kansere karşı mücadelede bulunmaktan memnun olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Bu zirvenin önemli sonuçlar doğurmasını ve insanlığın sağlıklı geleceğine katkıda bulunmasını diliyorum. Uluslararası kanser kontrol örgütü başkanı, değerli prenses Dina Mired’e özellikle teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçen herkesi, tebrik ediyorum” dedi.
Kanser sebebi ile her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Emine Erdoğan, “Kansere bağlı ölümlerin yüzde 70’inin, düşük gelirli ülkelerde yaşanması, sorunun, bir yönetim ve liderlik meselesinden ayrı düşünülemeyeceğini, ortaya koyar. Kanserle mücadelede, ulusal kanser kontrol programlarının hazırlanması ve etkin uygulanması bile, yönetimle ilgili bir konudur. Sizler ve bizler, bugün buradan, kardeş şehir Nur Sultan’dan, bütün dünyaya bir hakikati haykırmaya, bir farkındalık oluşturmaya, bir mücadele meşalesini, yakmaya çalışıyoruz. Asrın vebası olan kanserle etkin mücadelede, iç içe geçmiş birkaç süreci birden, başarıyla yönetmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Zirveye Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov’ın yanı sıra Ürdün Prensesi Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) Başkanı Dina Mired ve UICC Genel Müdürü Kery Adams da katıldı.

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