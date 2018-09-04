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Emine Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 20:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kırgızistan ziyaretine ilişkin görüntü ve fotoğraflara yer verdi - Emine Erdoğan: "Kırgızistan'dan güzel hatıralarla döndük. Tanrı Dağları eteklerindeki Kırçın Yaylası'nda göçebe yaşamın farklı yönlerine şahitlik ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretine ilişkin görüntü ve fotoğrafların yer aldığı kareleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Kırgızistan ziyareti sırasında gittiği Kırçın Yaylası ve diğer ziyaretlerine ilişkin görüntü ve fotoğraflara yer verdi.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Kırgızistan'dan güzel hatıralarla döndük. Tanrı Dağları eteklerindeki Kırçın Yaylası'nda göçebe yaşamın farklı yönlerine şahitlik ettik. Ülkemizin Kırgızistan'ın kalkınma çabalarına katkısı olan Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ettik, kütüphane ve kültür merkezinin açılışını yaptık." ifadelerini kullandı.

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