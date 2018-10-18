HABER

Emine Erdoğan'dan Moldovalı hasta çocuklara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kişinev'de anne ve çocuk merkeziyle onkoloji hastanesinin çocuk kliniğini ziyaret etti

KİŞİNEV (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moldova'nın başkenti Kişinev'de ziyaret ettiği hasta çocuklara hediyeler sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, öncelikle yapımı TİKA tarafından tamamlanan, çocukların fiziksel rehabilitasyonu için nöroloji, termoterapi, fizik tedavi, akupunktur gibi tedavi seçenekleri bulunan anne ve çocuk merkezine gitti.

Merkezdeki çocuklar ve anneleriyle görüşen Emine Erdoğan, buradan onkoloji hastanesinin çocuk kliniğine geçerek burada oluşturulan oyun alanında miniklerle bir araya geldi.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon'un da refakat ettiği ziyaretlerde Emine Erdoğan çocuklara hediyeler verdi.

Emine Erdoğan, Moldova kültürüne dair geleneksel ve etnografik eserlerin sergilendiği Kişinev Etnografya Müzesi'ni de ziyaret etti.

PARTNERİşte ateşle buzun buluşmasıİşte ateşle buzun buluşması
Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısıMeteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı
İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırıİş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emine erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.