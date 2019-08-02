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Emine Erdoğan'dan "Salda Gölü" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 20:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum" - "Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'ndeki çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Bakan Murat Kurum ile Bakanlığın hesaplarını da etiketleyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım."

Emine Erdoğan paylaşımında Salda Gölü'nün fotoğrafına da yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Salda Gölü

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