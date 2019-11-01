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Emine Erdoğan’dan TİDER standındaki bez çantalara ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 20:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı 2.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’ndeki Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) standında ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı’nın tasarladığı bez çantaları inceledi.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Temel İhtiyaç Derneği Standı’nı ziyaret etti. Zirvede yer alan TİDER standında Dernek Başkanı Hande Tibuk tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, plastik poşet kullanımını önlemek için ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı tarafından tasarlanan bez çantalara büyük ilgi gösterdi. Bez çantaları yakından inceleyen Emine Erdoğan, çok beğendiğini belirterek TİDER’i çalışmalarından dolayı kutladı. Emine Erdoğan, TİDER Başkanı Hande Tibuk ile olan bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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