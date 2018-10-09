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Emine Erdoğan’dan Türk, Macar ve Kenyalı doktorlara plaket

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan ziyaretinde, Kenya sağlık haftasında görev yapan doktorlara plaket verdi.

Emine Erdoğan’dan Türk, Macar ve Kenyalı doktorlara plaket

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan ziyaretinde, Kenya sağlık haftasında görev yapan doktorlara plaket verdi. Kenya'da düzenlenen sağlık haftasında 193 hasta ameliyat edildi. Türk ve Macar doktorlar Kenyalı meslektaşlarına tecrübelerini aktardı.

1-5 Ekim tarihleri arasında Kenya’nın Kiambu eyaletinde Türkiye, Macaristan ve Kenya Sağlık Bakanlıkları eşgüdümünde Sağlık Haftası düzenlendi. TİKA’nın desteğiyle gerçekleştirilen programda 81 kişilik ekip görev yaptı. Kenya halkının sağlık olanaklarının ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen hafta boyunca yaklaşık 4 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Kenya sağlık programında görev yapan doktorlarla bir araya geldi. Erdoğan, üç ülkenin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetin tanıtıldığı toplantıda katılımcılara hitap etti. Türk ve Macar doktorların iş birliği ile gerçekleştirilen programın diğer Afrika ülkeleri için de model oluşturduğunun altını çizen Emine Erdoğan şunları kaydetti: "Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan’ın sağlık alanındaki tecrübelerinin Afrika’ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliği taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı iş birliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır."
Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi.

KENYA SAĞLIK HAFTASI
Sağlık haftası; Türk ve Macar doktorların yanı sıra bir kısmı Türkiye ve Macaristan’da eğitim görmüş Kenyalı doktorlardan oluşan 81 kişilik sağlık ekibi ile gerçekleştirildi. Ekim’in ilk haftasını kapsayan etkinlikte; cerrahi müdahale, muayene ve eğitim programları hayata geçirildi. Başkent Nairobi’ye 30 km uzaklıktaki yaklaşık 1 buçuk milyon nüfuslu Kiambu eyaletindeki sağlık haftasında tüm hizmetler ücretsiz olarak sunuldu.

Pediatrik cerrahi, genel cerrahi, üroloji, jinekoloji, göz hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon branşlarında 12 kişiden oluşan Sağlık Bakanlığı ekibi ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfından 3 diş hekimi sağlık haftasında görev yaptı. Türk, Macar ve Kenyalı doktorlar karşılıklı tecrübelerini paylaştı ve birlikte başarılı ameliyatlar gerçekleştirdi. Hekimlerimizin uyguladığı yeni ameliyat teknikleri, Kenyalı doktorlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yakın bölgelerden gelen pek çok doktor ve tıp fakültesi öğrencisi ameliyatlara izleyici olarak katıldı.
5 günün sonunda toplamda 3 bin 821 hastanın konsültasyonları yapıldı ve bu hastalardan 193’ünün ameliyatı hiçbir komplikasyon yaşanmadan başarılı şekilde tamamlandı. Ayrıca 150 Kenyalı sağlık personeline hem uygulamalı hem de teorik sağlık bilgileri aktarıldı. Bölge halkı son güne kadar sağlık haftasına yoğun ilgi gösterdi. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu da hafta boyunca Türk doktorları yalnız bırakmadı ve ameliyat olan hastaları ziyaret etti.

(FOTOĞRAF)

Emine Erdoğan’dan Türk, Macar ve Kenyalı doktorlara plaketEmine Erdoğan’dan Türk, Macar ve Kenyalı doktorlara plaketEmine Erdoğan’dan Türk, Macar ve Kenyalı doktorlara plaketEmine Erdoğan’dan Türk, Macar ve Kenyalı doktorlara plaket

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