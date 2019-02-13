Emine Erdoğan’dan yabancı misyon şefleri eşlerine yemek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Hepimiz güçlerimizi insanlık için birleştirsek emin olun dünya başka bir yer olur. Çocukları ana-babasız, insanları vatansız bırakan çatışmalar yaşanıyor. Afrika’da sömürülen kadınlar, Yemen’de çile çeken anneler, Suriye’de göç yollarında yaşam savaşı veren kadınların, çocukların ve elbette insanlığın dertleri için kendimizi sorumlu hissediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de görev yapan yabancı misyon şeflerinin eşlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi’nde yemek verdi. Yemekte bir konuşma yapan Emine Erdoğan, kültürlerarası iletişimin önemine dikkat çekerek, misyon şefleri ve eşlerinin kültürel iletişimin anahtarı olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Sizler, farklı kültürlerin mensupları olarak ülkemize zenginlik katıyorsunuz. Bu iletişim ortamlarının inşasında kadınlar büyük rol oynuyorlar. Kadınların enerjisi, empati gücü, farklı deneyimlere açık olmaları, yeni diyalog kanalları açıyor” ifadelerini kullandı.

İletişimin dün olduğu gibi bugün de toplumların en büyük ihtiyacı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan şunları kaydetti:

“Teknoloji ile sağlanan iletişimden ziyade sözcüklere taşınan, sonra kalplerde yankı bulan insanlık hallerinden söz ediyorum. Nitekim, Mevlana’nın bir sözü var; ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.’ İşte evrensel değerler, bu paylaşımların neticesinde oluşuyor."

Emine Erdoğan, AB büyükelçilerini kapsayan ‘Büyükelçi komşum olur’ sosyal medya kampanyasını hatırlatarak, ‘en iyi komşu’ seçilen Almanya Büyükelçisi ve eşini kutladı. Erdoğan, büyükelçiliğin yalnızca diplomatik bir iş olmadığını, insani ve kültürel köprüler kurmanın vesilesi olduğunu söyledi.

"Türkiye’nin ve Türk insanının ruh haritasını görmek için keşif dolu seyahatlere çıkmanızı öneririm"

Erdoğan, bir kültürü tanımanın en iyi yolunun onun dilini, sanatını ve mutfak kültürünü öğrenmekten geçtiğinin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye, hem sanatta hem de zanaatın birçok kolunda oldukça üretken bir ülke. Her bölgemizin kendine has motifleri, müzikleri, dansları, el sanatları mevcut. Burada bulunduğunuz süre içinde bunları görmeniz, tecrübe etmeniz büyük bir kazanımdır. Türkiye’nin ve Türk insanının ruh haritasını görmek için keşif dolu seyahatlere çıkmanızı öneririm. Ülkemiz, sadece denizlerin değil şifalı suların bulunduğu termal tesisleri, yaylaları, köyleri ile sizi her an şaşırtabilecek çeşitliliğe sahip. Dünyada gittiğiniz bazı şehirleri bir kere görürsünüz ve bu size yeter. Fakat mesela İstanbul’u ne kadar ziyaret etseniz de hiç tüketemezsiniz. Her seferinde yeni bir yüzünü görürsünüz. Keza Anadolu’da hemen her kapı, her an çalınabilir. Çünkü bizim kültürümüzde ‘tanrı misafirliği’ diye bir statü vardır. Kapıya gelen kimse geri çevrilmez, eve buyur edilir, yedirilir, içirilir. Misafire hürmet bizim inancımızdan yansıyan bir özelliktir. Yemek kültürümüz ise dillere destandır. Yemek bizim kültürümüzde sunduğu lezzetin ötesinde sosyal ilişkileri güçlendiren bir araçtır. Büyük sofralar kurarız. Aile büyükleri ve yakın akrabalarla ilişkiler burada geliştirilip güçlendirilir. Bizim inancımızda güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Bu nedenle kalabalık sofralar bereket sebebidir. Umuyorum ki, her birini deneyimleme fırsatınız oluyordur. Türk yemeklerini yapmayı öğrenmenizi de özellikle tavsiye ederim.”

"Küreselleşmenin yerel kültürleri yok ettiği bir dünyada biz onları yaşatmaya çalışıyoruz"

“Küreselleşmenin yerel kültürleri yok ettiği bir dünyada biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Sanatımızın ince işlerini dünyaya tanıtmak istiyoruz” diyen Emine Erdoğan, sergi alanındaki minyatür sergisinin bu ince işlerden birisi olduğuna işaret etti. Erdoğan, minyatür sanatçısı Özcan Özcan liderliğinde kadınlardan oluşan minyatür sanatçıları grubunun hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenen Süleymanname minyatür sergisine atıfta bulunarak, “Tarih okuması bazen de resimler üzerinden yapılır. Osmanlı kültürüne dair birçok öğeyi bu minyatürlerde tüm detaylarıyla görmeniz mümkün. Minyatür, hat, ebru, tezhip, Türkiye’de bulunduğunuz süre zarfında sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm sanat dalları. Belki de her biriniz bunlardan birini öğrenerek Türkiye’den kalıcı bir hatıra ile ülkenize dönmeyi düşünürsünüz” dedi. "Afrika yemek kültürüne ait tariflerden oluşan bir kitap himayemde yapılan bir çalışma çerçevesinde Mayıs ayında yayınlanacak"

Kültürlerarası etkileşimin karşılıklı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Afrika yemeklerine dair bir kitap müjdesi de paylaşarak, "Biz de sizlerden çok şey öğreniyoruz. Sözgelimi Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin eşleri ile Afrika yemeklerine dair çok anlamlı bir çalışma yaptık. Afrika yemek kültürüne ait tariflerden oluşan bir kitap, himayemde yapılan bir çalışma çerçevesinde Mayıs ayında yayınlanacak. Doğusundan batısına Afrika’nın özgün yemekleri Türk toplumu tarafından yakından tanınmış olacak" ifadelerini kullandı.