Emine Erdoğan’dan Yunus Emre Kültür Merkezine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna’da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bosna Hersek ziyareti kapsamında eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Erdoğan ikili temaslar gerçekleştirirken Emine Erdoğan da Bosna Hersek’te ziyaretlerini sürdürüyor. Emine Erdoğan, başkent Saraybosna’da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Erdoğan, Kültür Merkezi’nde, Boşnak öğrenciler tarafından ney dinletisi ile karşılandı. Emine Erdoğan, merkezde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni de gezdi.



