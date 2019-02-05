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Emine Erdoğan'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 20:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Peristera Baziana'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Peristera Baziana'yı kabul etti.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile birlikte Ankara'da bulunan Peristera Baziana'yı Devlet Konukevi'nde kabul etti.

Emine Erdoğan ve Peristera Baziana, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Kabulün ardından Emine Erdoğan ve Peristera Baziana, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Çipras ile resmi akşam yemeğine katıldı.

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emine erdoğan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın eşi Betty Batziana

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