Emine nineden, duygulandıran Atatürk şiiri

Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de düzenlenen 'Aile Olmak Zor Değil' projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, evlilikte 50'inci yılını geride bırakan çiftleri evlerinde ziyaret ederek 'Onur Belgesi' vermeye devam etti. Gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Emine Güner'in (97) okuduğu 'Atatürk' şiiri ise herkesi duygulandırdı. Proje kapsamında ev ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Seçen, Harun-Sıddıka Güner ve Halil-Ayşe Yamaner çiftleri ile Cevher Dudayev Mahallesi’nde Namık
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