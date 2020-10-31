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Emine teyzeden sonra gözler torununda

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Eskişehir’den giden Dorlion Arma Kurtarma Ekipleri (DAK), 62 yaşındaki Emine teyzeyi sağ olarak çıkartırken, yanında bulunan torununu ise arama çalışmalarını sürdürüyor.İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında yıkılan binalarda arama çalışmaları sürüyor.

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Eskişehir’den giden Dorlion Arma Kurtarma Ekipleri (DAK), 62 yaşındaki Emine teyzeyi sağ olarak çıkartırken, yanında bulunan torununu ise arama çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrasında yıkılan binalarda arama çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalardan Barış Sitesinde ise arama çalışmalarını Eskişehir’de desteğe giden DAK ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına (AFAD) bağlı ekipler sürdürüyor. Ekipler gece boyu sürdürdükleri çalışma sonrasında 13 saatin ardından 62 yaşındaki Emine teyzeyi sağ olarak kurtardı. Enkazdan çıkarılmasının Emine teyze torununun bulunduğu alanı tarif etti. Ekipler, ise torunu kurtarmak için belirtilen alanda çalışmaları yoğunlaştırdı.

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