Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları büyüdü

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri çocuklarını kameralardan köşe bucak saklarken bazıları da sosyal medyada onlarla birlikte çekilen pozlarını paylaşıyor. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları:

Ünlülerin çocukları

1 / 63 Emine Ün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

2 / 63 Ün, bu pozunu da "Nazar değmesin kurabiyeme" notuyla paylaşmıştı.

3 / 63 Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan Futbolu çok sevdiğini söyleyen Rodin, “Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. En sevdiğim futbolcu Messi. Ronaldo kendini beğenmiş, egolu, onu sevmiyorum” dedi.

4 / 63 2009 doğumlu olan Rodin şu an 8 yaşında.

5 / 63 Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan çiftinin tek oğlu.

6 / 63 O genç adam Yeşilçam'a damgasını vuran efsane oyuncu Sadri Alışık ile eşi Çolpan Alışık'ın torunu. Ünlü çiftin oğlu Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl'ün evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları.

7 / 63 Bir zamanların çocuk oyuncusuydu. Henüz 12 yaşındayken Türkiye'nin en uzun süre yayında kalan dizilerinden birinde çocuk oyuncuydu. Tam 13 yıl boyunca da öyle kaldı.Dizi bittikten sonra bir ara sesi soluğu çıkmadı. O arada okulunu bitirdiğini iş kurduğunu sonra da evlendiğini duyduk. Aradan geçen zamanda eşinden boşansa da bir gün minik kızını elinden tutup gezdirirken gördük. Yani sözün özü bir zamanların küçük oyuncusu şimdi 40 yaşında üstelik "yakın gözlüğü" takan bir baba.

8 / 63 Bizimkiler dizisinin Ali'sbi Atılay Uluışık, çocuk oyuncu olarak tanındığı ekranın uzağında olsa da dizinin tutkunları onun hayatını takip ediyor. Uluışık, şimdi bir iş adamı ve kızını büyütüyor.

9 / 63 Uluışık, Bizimkiler'de rol almaya başladığında henüz 12 yaşındaydı. Dizinin kadrosundaki en küçük oyuncuydu.

10 / 63 Kelimenin tam anlamıyla da kameralar karşısında büyüdü.

11 / 63 Önce ünlü bir şarkıcı sonra da ünlü bir moda tasarımcısı olarak tanınan Victoria Beckham aynı zamanda bir anne. Ve çocukları söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Şu anda "gözdesi" en küçük çocuğu ve tek kızı Harper Seven. Ağabeylerinin de üzerine titrediği Harper, kardeşler arasında annesiyle en çok vakit geçireni.

12 / 63 David Beckham'la mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham tam dört çocuk annesi. Brooklyn, Romeo ve Cruz çiftin erkek çocukları. Yıllar sonra aralarına Harper Seven da katıldı.

13 / 63 İşte işinde çok iddialı, objektiflere mümkün olduğu kadar somurtarak poz veren Victoria Beckham'ın annelik halleri.

14 / 63 .

15 / 63 Liv Tyler ve minik kızı.

16 / 63 Pink küçük kızını besliyor.

17 / 63 Brooke Shields kendisine benzeyen kızlarıyla birlikte.

18 / 63 Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas çocuklarıyla beraber.

19 / 63 Reese Witherspoon'un kızı kendisine kopyası kadar benziyor.

20 / 63 Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.

21 / 63 Mustafa Uğurlu ve oğlu Yunus.

22 / 63 Nilgün Belgün kızları ve torunları ile.

23 / 63 Rasim Öztekin'in kızı Pelin.

24 / 63 Mehmet ve Yeliz Okur ile çocukları.

25 / 63 Mazhar Alanson'ın oğlu Hilmi

26 / 63 Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ve kızı Esra.

27 / 63 Çağla Kubat ve kızı Selin

28 / 63 İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.

29 / 63 Işıl Yücesoy ile kızı Meneviş

30 / 63 Başar oğlu Umut ile.

31 / 63 Oya Başar ve Kızı Zeynep

32 / 63 Seda Sayan ve Oğulcan.

33 / 63 Selami Şahin ile oğlu lider.

34 / 63 Selçuk Yöntem ve kızı Iraz

35 / 63 Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.

36 / 63 Sibel Can'ın küçük oğlu Emir

37 / 63 Büyük oğlu Engin Can

38 / 63 Can ve kızı Melisa.

39 / 63 Sibel Turnagöl ve oğlu Sadri Alışık

40 / 63 Vahide Perçin ve kızı Alize.

41 / 63 İşte ünlüler ve boyları kendilerini aşmış çocukları.

42 / 63 Cüneyt Arkın ile oğulları Kaan ve Murat.

43 / 63 Çelik, Buket Saygı’yla evliliğinden olan oğlu Ata ile birlikte Ata Demirer’in BKM’deki gösterisini izlemeye gitti.

44 / 63 13 yaşındaki Ata muhabirlerden çekinip apar topar tiyatro salonuna kaçınca, Çelik “Oğlum kameraları sevmiyor, fobisi var. Ben de üstüne gitmiyorum” dedi. İsmail BAYRAK

45 / 63 Mazhar Alanson ve oğlu.

46 / 63 Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık'ın oğlu Sadri.

47 / 63 Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı

48 / 63 Altan Gördüm ve kızı Alize

49 / 63 Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dila.

50 / 63 Belkıs Akkale ve oğlu Doğancan

51 / 63 Cem Özer kızı Cemre ve oğlu Osman Nejat

52 / 63 Ceylan ve kızı Melodi

53 / 63 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu Ardahan artık delikanlı oldu.

54 / 63 Cihan Ünal'ın kızları Irmak (solda) ve Yağmur.

55 / 63 Cüneyt arkın iki oğlu Murat ve Kaan ile.

56 / 63 Demet Akbağ ve oğlu Ali.

57 / 63 Deniz Uğur büyük oğlu Engin Deniz ile.

58 / 63 Emel Acar ve oğlu Erem Can

59 / 63 Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe.

60 / 63 Hakan Peker ve oğlu Burak

61 / 63 Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep, Türkiye'nin en ünlü Instagram kullanıcılarından biri.

62 / 63 Hande Yener ve oğlu Çağıl.