Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru 17 yaşına girdi

Oyuncu Emine Ün’ün Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru, büyüdü.
Emine Ün, 17 yaşına basan kızı Duru’nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Ün, kızıyla birlikte çekilen fotoğraflarını şu not ile Instagram hesabından yayınladı:
“Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın… 17. yaşın güzellikler içinde geçsin ve hep böyle gül güzel kızım benim. İyi ki doğdun iyi ki… Seni çok seviyorum. Her dileğin gerçeğe dönüşsün inşallah, canımın içi.”
Ünlülerin çocukları
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno (14)
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Teoman ve kızı Zeyno
Teoman ve kızı Zeyno
Pınar Aylin - Maya
Pınar Aylin - Maya
Asuman Dabak ve oğlu Tuğberk Dabak
Asuman Dabak ve oğlu Tuğberk Dabak
Arzu Yanardağ ve kızı Alara Maya Serter
Ömür Gedik ve kızı Tayga Gedik
Ebru Gündeş ve kızı Alara Zarrab
Selen Görgüzel ve kızı İlknaz
Songül Karlı ve oğlu Efe...
Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin
Tarık Emir Tekin de “Selçuk abi ile muhteşem bir işe imza attık” diye konuştu. Tarık Emir Tekin, kız arkadaşını annesiyle tanıştırdı.
Kerimcan Kamal ile evli olan Doğa Rutkay temmuz ayında anne olmuş ve ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti. Rutkay çocuklarının fotoğraflarını ilk kez paylaşıp fotoğrafın altına şu notu düştü:
Günaydın! Hava bulutlu ama bizde üç aydır hiç görmediğimiz bir güneş açıyor. Ruhumuzda kırlangıçlar uçuyor. Her yerde pembe mor salkımlar uyandığımız andan itibaren! Bülbüller tepemizde geziyor öte öte... Fena aşık olduk herhalde... Bugün üç ayımız bitti. Şükürle, sağlıkla, sevgiyle, merhametle, temiz vicdanlarla evlat yetiştiriyoruz... Sevginize iyi dileklerinize, sokakta çevirip “ikizler nasıl “ deyişlerinize , en başından beri bizi koruyup kollayan dualarınıza kocaman sevgiyle...
Emine Ün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Ün, bu pozunu da "Nazar değmesin kurabiyeme" notuyla paylaşmıştı.
2009 doğumlu olan Rodin şu an 10 yaşında.
Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan çiftinin tek oğlu.
O genç adam Yeşilçam'a damgasını vuran efsane oyuncu Sadri Alışık ile eşi Çolpan Alışık'ın torunu. Ünlü çiftin oğlu Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl'ün evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları.
Bir zamanların çocuk oyuncusuydu. Henüz 12 yaşındayken Türkiye'nin en uzun süre yayında kalan dizilerinden birinde çocuk oyuncuydu. Tam 13 yıl boyunca da öyle kaldı.Dizi bittikten sonra bir ara sesi soluğu çıkmadı. O arada okulunu bitirdiğini iş kurduğunu sonra da evlendiğini duyduk. Aradan geçen zamanda eşinden boşansa da bir gün minik kızını elinden tutup gezdirirken gördük. Yani sözün özü bir zamanların küçük oyuncusu şimdi 40 yaşında üstelik "yakın gözlüğü" takan bir baba.
Bizimkiler dizisinin Ali'sbi Atılay Uluışık, çocuk oyuncu olarak tanındığı ekranın uzağında olsa da dizinin tutkunları onun hayatını takip ediyor. Uluışık, şimdi bir iş adamı ve kızını büyütüyor.
Uluışık, Bizimkiler'de rol almaya başladığında henüz 12 yaşındaydı. Dizinin kadrosundaki en küçük oyuncuydu.
Kelimenin tam anlamıyla da kameralar karşısında büyüdü.
Reese Witherspoon'un kızı kendisine kopyası kadar benziyor.
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Mustafa Uğurlu ve oğlu Yunus.
Nilgün Belgün kızları ve torunları ile.
Rasim Öztekin'in kızı Pelin.
Mehmet ve Yeliz Okur ile çocukları.
Mazhar Alanson'ın oğlu Hilmi
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ve kızı Esra.
Çağla Kubat ve kızı Selin
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.
Işıl Yücesoy ile kızı Meneviş
Selami Şahin ile oğlu lider.
Selçuk Yöntem ve kızı Iraz
Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.
Sibel Can'ın küçük oğlu Emir
Sibel Turnagöl ve oğlu Sadri Alışık
Vahide Perçin ve kızı Alize.
İşte ünlüler ve boyları kendilerini aşmış çocukları.
Cüneyt Arkın ile oğulları Kaan ve Murat.
Çelik, Buket Saygı’yla evliliğinden olan oğlu Ata ile birlikte Ata Demirer’in BKM’deki gösterisini izlemeye gitti.
13 yaşındaki Ata muhabirlerden çekinip apar topar tiyatro salonuna kaçınca, Çelik “Oğlum kameraları sevmiyor, fobisi var. Ben de üstüne gitmiyorum” dedi. İsmail BAYRAK
Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık'ın oğlu Sadri.
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Altan Gördüm ve kızı Alize
Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dila.
Belkıs Akkale ve oğlu Doğancan
Cem Özer kızı Cemre ve oğlu Osman Nejat
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu Ardahan artık delikanlı oldu.
Cihan Ünal'ın kızları Irmak (solda) ve Yağmur.
Cüneyt arkın iki oğlu Murat ve Kaan ile.
Deniz Uğur büyük oğlu Engin Deniz ile.
Emel Acar ve oğlu Erem Can
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe.
Hakan Peker ve oğlu Burak
Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep, Türkiye'nin en ünlü Instagram kullanıcılarından biri.
Hande Yener ve oğlu Çağıl.
Çetin Tekindor ve oğlu Hira,
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