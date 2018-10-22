HABER

Emine ve 2 çocuğundan 15 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

ADANA'da 4 çocuk annesi Emine Keçeci (35), 2 çocuğuyla birlikte ortadan kayboldu.

Emine ve 2 çocuğundan 15 gündür haber alınamıyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 4 çocuk annesi Emine Keçeci (35), 2 çocuğuyla birlikte ortadan kayboldu.
Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Keçeçi, iddiaya göre, 15 gün önce kızı Nuriye Yağmur (4) ve Aslı Asiye'yi (18) de yanına alarak, komşularına hastaneye gideceğini söyledi. Anne ve iki kizi daha sonra geri dönmedi. Şehir dışında şöför olarak çalışan baba Osman Keçeci telefonla aradığı eşine ulaşamayınca Adana'ya geldi. Osman Keçeci, eşi ve çocuklarının bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Evde kalan 2 çocuğuyla birlikte zor günler geçirdiklerini belirten Osman Keçeci, eşiyle bir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Keçeci, "Yaşadıklarını bilsem bana yeter. Yaşıyorlarsa eve dönsünler" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERRenklerin sizi çekmesinin bir nedeni var! Bakın giydiğiniz renk sizin hakkınızda ne söylüyor?Renklerin sizi çekmesinin bir nedeni var! Bakın giydiğiniz renk sizin hakkınızda ne söylüyor?
Asi Nehri’nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyorAsi Nehri’nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
55 TL için öldüresiye dövdüler55 TL için öldüresiye dövdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.