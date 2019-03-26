Eminem'in kızı Hailie Mathers Instagram'ı salladı

Amerikalı rap yıldızı Eminem'in 23 yaşındaki kızı Hailie Mathers Instagram'ı salladı. Hailie Michigan Eyalet Üniversitesi'nde psikoloji okuyan genç kız bir zamanlar babasının kucağındaki pozuyla gündemdeydi.

İşte o kız büyüdü ve şimdi sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Sarı bikinili pozuyla yaza merhaba diyen Hailie Mathers, 1.4 milyon hayranını Hawaii'de olduğunu da duyurmuş oldu.

Spora önem veren genç kadın karın kaslarını ortaya koyan pozuyla da şov yapmayı ihmal etmedi.

90'lı yıllarda, Hailie babası Eminem'in müzik kariyerinin ve birçok şarkısının odağındaydı.



