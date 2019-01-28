Emine'nin ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

ADANA,(DHA)- ADANA'da, babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine K.nin, 'Mavi Balina' oyunu oynadığı iddia edildi.

Olay, 21 Ocak'ta Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan 8'inci sınıf öğrencisi Emine K., babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. Küçük kız, yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde aile mezarlığına defnedildi. Acı olayın ardından aile, kızlarının okul defterlerinde birçok gencin ölümüne neden olan 'Mavi Balina' oyununa ait yazılar ve resimler olduğunu gördü. Kızlarının bu oyun nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesine kapılan aile, yetkililerden olayın bu yönde araştırılmasını istedi. Soruşturma başlatıldı.

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