Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda inovatif finansman sistemini anlattı

İSTANBUL (AA) - Eminevim, uluslararası katılımcıların olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nda faizsiz finansman sistemini tanıttı.

Emin Grup açıklamasına göre, İzmir Enternasyonal Fuarı, farklı sektörlerden yüzlerce firmaya ev sahipliği yaptı. Yurtdışından önemli ülkelerin ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuara katılan ve dikkat çeken sektörler arasında özellikle konut sektöründe tercih edilen faizsiz sistem de yer aldı. Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin öncüsü Eminevim’in, fuarda açılan standında Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışıdan gelen ziyaretçilere, faizsiz sistemle ev ve araç sahibi olabilmenin kolaylıkları anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, farklı sektörlerden katılımcıları ve önemli yatırımcıları buluşturan fuarın, global bir adım için fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Üstün, ticaret hacmi Türkiye’de en büyük sektörler arasında olan konut sektörüne kazandırdıkları Elbirliği Sistemi’ni, bu fuarla uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı.