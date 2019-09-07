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Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda inovatif finansman sistemini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Eminevim’in, fuarda açılan standında Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışıdan gelen ziyaretçilere, faizsiz sistemle ev ve araç sahibi olabilmenin kolaylıkları anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Eminevim, uluslararası katılımcıların olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nda faizsiz finansman sistemini tanıttı.

Emin Grup açıklamasına göre, İzmir Enternasyonal Fuarı, farklı sektörlerden yüzlerce firmaya ev sahipliği yaptı. Yurtdışından önemli ülkelerin ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuara katılan ve dikkat çeken sektörler arasında özellikle konut sektöründe tercih edilen faizsiz sistem de yer aldı. Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin öncüsü Eminevim’in, fuarda açılan standında Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışıdan gelen ziyaretçilere, faizsiz sistemle ev ve araç sahibi olabilmenin kolaylıkları anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, farklı sektörlerden katılımcıları ve önemli yatırımcıları buluşturan fuarın, global bir adım için fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Üstün, ticaret hacmi Türkiye’de en büyük sektörler arasında olan konut sektörüne kazandırdıkları Elbirliği Sistemi’ni, bu fuarla uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı.

Eminevim'in fuarda ziyaretçileri ağırlayacağı 10 günlük süre içinde özellikle yurt dışından gelen ve Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen katılımcılara da sesleneceklerini bildinen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Elbirliği Sistemi’nin sunduğu kolaylıkların ve inovatif bir finansman sistemi olduğunun katılımcılara anlatıldığını belirtti.

Üstün, "Eminevim olarak geliştirdiğimiz faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye’de 145 bini aşkın kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Konut alımında ilk sıralarda tercih edilen bir sistem haline geldi ve on binlerce kişinin sadece konut değil, arsa, arazi ve otomobil alabilmesine imkan sağladı. Ülkemizde aylık yaklaşık bin 800 ev ve araç teslimatı yaparak ekonomiye 250 milyon TL civarında katkı sağlayan bir sistem oldu. Türkiye’de pazarın öncüsü ve lideri olduğumuz bu alandaki başarımızı artık global sahneye taşımak istiyoruz. Dört şubemizle hizmet verdiğimiz İzmir’de de bu önemli fuara katılarak Elbirliği Sistemi’ni uluslararası alanda tanınan bir finansman sistemi haline getirmek için ilk adımlarımızı atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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